"أتمنى أن يتم احترام قراري" مصطفى محمد يكشف سبب عدم المشاركة أمام تولوز

برر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي موقفه بعد رفض المشاركة في مباراة تولوز الأخيرة في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ورفض مصطفى ارتداء قميص فريق نانت أمام تولوز ضمن حملة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.

وكشف مصطفى عبر حسابه الشخصي: "لم أشارك في مباراة نانت ضد تولوز، لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي توضيح موقفي".

وأضاف "احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفا".

وشدد مهاجم نانت "احترم كل الاختلافات، احترم جميع المعتقدات والقناعات، يمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضا احترام معتقداتي الشخصية".

وتابع مصطفى محمد "نظرا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة".

واختتم مصطفى بيانه "أتمنى أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام".

Je n’ai pas pris part aujourd’hui au match Toulouse - Nantes. Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position. Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce… — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) May 14, 2023

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مصطفى محمد رفض ارتداء قميص فريقه في مباراة تولوز ضمن حملة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.

وأضافت أن الجهاز الفني لنانت علم قبل نصف ساعة من موعد إعلان التشكيل برفض لاعبه المصري المشاركة في المباراة.

وبقي مصطفى محمد في الفندق بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.

وتعد هذه هي أول مباراة يغيب فيها مصطفى محمد عن نانت في الدوري الفرنسي.

ومن جانبه كشف بيير أريستوري المدير الفني المؤقت لفريق نانت أن مصطفى تردد كثيرا قبل اتخاذ قراره ولكنه استسلم للضغوط التي تعرضت لها عائلته في مصر، والنادي هو من سيقرر ماذا سيحدث مع اللاعب.

مصطفى محمد لعب مع نانت هذا الموسم 48 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وساهم في 5.

وتعادل نانت سلبيا مع مضيفه تولوز في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

ووصل نانت إلى النقطة 33 بعد هذا التعادل في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهو الذي يؤدي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.