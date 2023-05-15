"أتمنى أن يتم احترام قراري" مصطفى محمد يكشف سبب عدم المشاركة أمام تولوز

الإثنين، 15 مايو 2023 - 10:31

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي

برر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي موقفه بعد رفض المشاركة في مباراة تولوز الأخيرة في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ورفض مصطفى ارتداء قميص فريق نانت أمام تولوز ضمن حملة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.

وكشف مصطفى عبر حسابه الشخصي: "لم أشارك في مباراة نانت ضد تولوز، لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي توضيح موقفي".

أخبار متعلقة:
مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي غياب مصطفى لأول مرة.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز ويظل في خطر الهبوط ليكيب: مصطفى محمد يرفض ارتداء قميص دعم المثليين أمام تولوز تقرير تركي: جالاتا سراي يرفض طلب نانت ويعيد مصطفى محمد

وأضاف "احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفا".

وشدد مهاجم نانت "احترم كل الاختلافات، احترم جميع المعتقدات والقناعات، يمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضا احترام معتقداتي الشخصية".

وتابع مصطفى محمد "نظرا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة".

واختتم مصطفى بيانه "أتمنى أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام".

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مصطفى محمد رفض ارتداء قميص فريقه في مباراة تولوز ضمن حملة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.

وأضافت أن الجهاز الفني لنانت علم قبل نصف ساعة من موعد إعلان التشكيل برفض لاعبه المصري المشاركة في المباراة.

وبقي مصطفى محمد في الفندق بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.

وتعد هذه هي أول مباراة يغيب فيها مصطفى محمد عن نانت في الدوري الفرنسي.

ومن جانبه كشف بيير أريستوري المدير الفني المؤقت لفريق نانت أن مصطفى تردد كثيرا قبل اتخاذ قراره ولكنه استسلم للضغوط التي تعرضت لها عائلته في مصر، والنادي هو من سيقرر ماذا سيحدث مع اللاعب.

مصطفى محمد لعب مع نانت هذا الموسم 48 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وساهم في 5.

وتعادل نانت سلبيا مع مضيفه تولوز في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

ووصل نانت إلى النقطة 33 بعد هذا التعادل في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهو الذي يؤدي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت تولوز
نرشح لكم
مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي غياب مصطفى لأول مرة.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز ويظل في خطر الهبوط ليكيب: مصطفى محمد يرفض ارتداء قميص دعم المثليين أمام تولوز الصباح التركية: تريزيجيه وافق على الراتب المعروض من أهلي جدة بمشاركته.. فولفسبورج يهزم هوفنهايم ويصعب المهمة الأوروبية على فريق مرموش المنتظر كلاسيكو السعودية – الهلال يستعيد ورقته الرابحة أمام الاتحاد تقرير تركي: جالاتا سراي يرفض طلب نانت ويعيد مصطفى محمد لاعب وست هام: أنظر دائما لـ صلاح.. هو الأفضل في هذا المركز
أخر الأخبار
قائد سيتي: خبرة الصراع على اللقب في المواسم الأخيرة أفادتنا كثيرا هذا الموسم 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لو باريزيان: باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن فيراتي بسبب الأجر والوزن الزائد 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الإثنين 15 مايو 2023.. ليفربول والدوري المصري ونهائي السلة ساعة | الدوري المصري
"أتمنى أن يتم احترام قراري" مصطفى محمد يكشف سبب عدم المشاركة أمام تولوز ساعة | المحترفون
تشافي: حان وقت الاحتفال.. ويجب علينا التحسن أوروبيا 11 ساعة | الدوري الإسباني
هجوم وهروب.. جماهير إسبانيول تفسد احتفالات برشلونة بالتتويج على ملعبها 11 ساعة | الدوري الإسباني
دياب يكشف موعد نهاية الدوري.. وموقف جمهور الأهلي من مباراة الترجي 11 ساعة | الكرة المصرية
نهاية الانتظار.. برشلونة يحسم الدوري في دربي كتالونيا بعد 4 سنوات من الغياب 12 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت