تشافي: حان وقت الاحتفال.. ويجب علينا التحسن أوروبيا

أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة سعادته بالفوز على إسبانيول 4-2 والتتويج بلقب الدوري الإسباني رسميا.

وقال تشافي في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "حققنا موسما جيدا للغاية بالفوز بالسوبر ثم الفوز بالدوري قبل 4 جولات من نهاية الموسم. أعتقد أننا قمنا بعمل رائع".

وأضاف "الجميع قام بعمل رائع، وهذا يشمل اللاعبين والرئيس والإدارة والجماهير".

وأوضح "برشلونة يستحق هذا اللقب الذي سيمنحنا ثقة كبيرة لاستمرار المشروع".

وتابع تشافي "حققنا اللقب بأرقام كبيرة وكان من المهم الفوز به. الكل أدى دوره، وكان هذا نتاج عمل المجموعة وروح الفريق في النهاية. أنا سعيد بأداء الجميع".ورغم النجاح المحلي، خرج برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وعن ذلك قال تشافي: "لدينا الوقت الكافي للتخطيط والاستعداد للموسم القادم. صحيح لم نقدم المستوى المطلوب على الصعيد الأوروبي وعلينا التفكير في تحسين ذلك الأمر والتحلي بالتنافسية على الصعيد العالمي".

واختتم "يجب أن نودع بوسكيتس وهو أسطورة لبرشلونة. كان يجب أن يتم ذلك بالفوز بهذا اللقب. سنبدأ بالاحتفال والاستمتاع بهذه اللحظات، وسنواصل الاحتفالات غدا في النادي".

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 85 نقطة، فوق الحد الكافي لحسم اللقب رسميا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 71 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد برصيد 69 نقطة بعد خسارته أمام متذيل الترتيب إلتشي بهدف دون رد.

أما إسبانيول فيواجه خطر الهبوط، حيث تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر، بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان.

برشلونة وضع يده على لقب الدوري الإسباني السابع والعشرين في تاريخه، بفارق 8 ألقاب عن الأكثر تتويجا ريال مدريد (35 لقبا).

أنهى برشلونة فترة انتظاره للفوز باللقب التي دامت لـ 4 سنوات، حيث كان تتويجه الأخير في 2018-2019.

وكان ريال مدريد قد فاز بلقبي 2019-2020 و2021-2022، بينما فاز أتلتيكو مدريد بلقب 2020-2021.

وبذلك أنهى برشلونة فترته الأسوأ بدون تتويج (3 مواسم) منذ المواسم الأربعة بين 2000-2001 و2003-2004.

فاز برشلونة بلقب الدوري الأول له في العقد الحالي، بعدما فاز بـ 6 ألقاب من أصل 10 في العقد الماضي (2011-2020).

أما على صعيد المباراة، فقد بات روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول من مباراة بالدوري الإسباني خارج الأرض ضد إسبانيول، منذ باتيك كلويفرت في ديسمبر 2003.