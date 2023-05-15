هجوم وهروب.. جماهير إسبانيول تفسد احتفالات برشلونة بالتتويج على ملعبها

الإثنين، 15 مايو 2023 - 00:24

كتب : FilGoal

اقتحام جماهير إسبانيول للملعب خلال احتفالات برشلونة

شهدت مباراة إسبانيول ضد برشلونة واقعة مؤسفة بعد نهايتها، حيث اقتحمت الجماهير أرض الملعب وقاطعت احتفالات البلوجرانا بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

جاء ذلك بعد نهاية مباراة الجولة 34 التي انتهت بفوز برشلونة 4-2 وحسمه للقب السابع والعشرين رسميا.

واندفعت الجماهير لمقاطعة احتفالات لاعبي برشلونة الذين غادروا الملعب ركضا على الفور، لتتدخل عناصر الأمن والشرطة للسيطرة على الموقف.

أخبار متعلقة:
نهاية الانتظار.. برشلونة يحسم الدوري في دربي كتالونيا بعد 4 سنوات من الغياب اقترب من دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يفوز على إمبولي بثنائية أرتيتا: أنا المسؤول ويجب أن نعتذر.. والدوري لم يُحسم حسابيا في مشاركته الأولى كأساسي بعد أكثر من عام.. بوجبا يخرج مصابا

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 85 نقطة، فوق الحد الكافي لحسم اللقب رسميا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 71 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد برصيد 69 نقطة بعد خسارته أمام متذيل الترتيب إلتشي بهدف دون رد.

أما إسبانيول فيواجه خطر الهبوط، حيث تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر، بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان.

برشلونة وضع يده على لقب الدوري الإسباني السابع والعشرين في تاريخه، بفارق 8 ألقاب عن الأكثر تتويجا ريال مدريد (35 لقبا).

أنهى برشلونة فترة انتظاره للفوز باللقب التي دامت لـ 4 سنوات، حيث كان تتويجه الأخير في 2018-2019.

وكان ريال مدريد قد فاز بلقبي 2019-2020 و2021-2022، بينما فاز أتلتيكو مدريد بلقب 2020-2021.

وبذلك أنهى برشلونة فترته الأسوأ بدون تتويج (3 مواسم) منذ المواسم الأربعة بين 2000-2001 و2003-2004.

فاز برشلونة بلقب الدوري الأول له في العقد الحالي، بعدما فاز بـ 6 ألقاب من أصل 10 في العقد الماضي (2011-2020).

أما على صعيد المباراة، فقد بات روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول من مباراة بالدوري الإسباني خارج الأرض ضد إسبانيول، منذ باتيك كلويفرت في ديسمبر 2003.

برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني جماهير إسبانيول
نرشح لكم
تشافي: حان وقت الاحتفال.. ويجب علينا التحسن أوروبيا نهاية الانتظار.. برشلونة يحسم الدوري في دربي كتالونيا بعد 4 سنوات من الغياب انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (2)-(4) برشلونة.. البلوجرانا بطل الليجا خارج الحسابات رسميا.. أتلتيكو مدريد يخسر أمام إلتشي الهابط تشكيل برشلونة - رافينيا يبدأ وديمبلي بديلا في مباراة التتويج المحتمل للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو صحيفة abc: تغيير كامافينجا قد يكلف ريال مدريد نقاط مواجهة خيتافي أنشيلوتي: كامافينجا تعرض لكدمة ولا توجد أي إصابات قبل مواجهة مانشستر سيتي
أخر الأخبار
تشافي: حان وقت الاحتفال.. ويجب علينا التحسن أوروبيا 51 دقيقة | الدوري الإسباني
هجوم وهروب.. جماهير إسبانيول تفسد احتفالات برشلونة بالتتويج على ملعبها 53 دقيقة | الدوري الإسباني
دياب يكشف موعد نهاية الدوري.. وموقف جمهور الأهلي من مباراة الترجي 55 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية الانتظار.. برشلونة يحسم الدوري في دربي كتالونيا بعد 4 سنوات من الغياب ساعة | الدوري الإسباني
عضو إدارة الاتحاد السكندري: سنطلب تجديد إعارة محمود علاء من الزمالك ساعة | الكرة المصرية
اقترب من دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يفوز على إمبولي بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
حارس الإسماعيلي: لاعبو الزمالك لم يتركوني بعد الإصابة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمد عادل يقود مباراة تنزانيا والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت