دياب يكشف موعد نهاية الدوري.. وموقف جمهور الأهلي من مباراة الترجي

الإثنين، 15 مايو 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد نهاية مسابقة الدوري المصري.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدفنا كان إنهاء الدوري في 30 يونيو وتم تأخير نهاية المسابقة لمنتصف يونيو بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأضاف "ولن يزيد الموعد عن هذا الحد بسبب مباريات الأهلي المؤجلة لمشاركته الإفريقية".

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وعن حضور جمهور الأهلي أمام الترجي التونسي قال: "الاتصال متواصل مع إدارة الأهلي منذ المباريات الإفريقية السابقة ووصلنا لنتائج جيدة وأعداد رائعة من الجمهور".

وأتم "هذا أحد أدوار الرابطة حتى إذا كانت مسابقة قارية لأننا نعمل مع الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز في بطولات إفريقيا".

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي في استاد القاهرة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الأهلي حصل على موافقة مبدئية بحضور 10 آلاف من الجمهور لهذه المباراة.

الأهلي رابطة الأندية أحمد دياب
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