نهاية الانتظار.. برشلونة يحسم الدوري في دربي كتالونيا بعد 4 سنوات من الغياب

الإثنين، 15 مايو 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

برشلونة بطل الدوري الإسباني

للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، توج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني، وذلك قبل 4 جولات من نهايته.

جاء ذلك حيث تغلب برشلونة على مضيفه إسبانيول في دربي كتالونيا بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين 11 و40، وأليخاندرو بالدي في الدقيقة 20، وجول كوندي في الدقيقة 53.

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فيما سجل هدفي إسبانيول خافي بوادو في الدقيقة 73 وخوسيلو ماتو في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 85 نقطة، فوق الحد الكافي لحسم اللقب رسميا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 71 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد برصيد 69 نقطة بعد خسارته أمام متذيل الترتيب إلتشي بهدف دون رد.

أما إسبانيول فيواجه خطر الهبوط، حيث تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر، بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان.

أحداث مباراة التتويج

الهدف الأول أتى مبكرا في الدقيقة 11 بتسديدة من ليفاندوفسكي بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي.

وفي الدقيقة 20 أضاف بالدي بنفسه الهدف الثاني بعد انطلاق بيدري من اليمين قبل أن يرسل العرضية إلى الظهير الأيسر للبلوجرانا.

وسدد ليفا مجددا في الدقيقة 25 ليتصدى الحارس داني باتشيكو، وتلاه جول كوندي في الدقيقة التالية لتمر الكرة بجوار القائم.

وأتى ثالث الأهداف بتوقيع ليفاندوفسكي بعد تمريرة من رافينيا في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 53 سجل كوندي رابع أهداف البلوجرانا برأسية بعد عرضية من فرينكي دي يونج.

وأتى عثمان ديمبيلي وجوردي ألبا بدلا من رافينيا ورونالد أراوخو في الدقيقة 62.

وتصدى مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة لأخطر فرص إسبانيول في الدقيقة 70 بتسديدة من خافي بوادو.

بوادو نفسه سجل هدف إسبانيول الأول في الدقيقة 73 بعد بينية من فيرناندو كاليرو جعلته ينفرد.

وأتى ماركوس ألونسو وأنسو فاتي بدلا أندرياس كريستنسن وجافي في الدقيقة 74.

وأخيرا حل فرانك كيسي بدلا من بيدري في الدقيقة 89.

هدف إسبانيول الثاني أتى في الدقيقة 92 بواسطة خوسيلو، لكنه لم يكن كافيا لإيقاف الاحتفالات.

السابع والعشرون

برشلونة وضع يده على لقب الدوري الإسباني السابع والعشرين في تاريخه، بفارق 8 ألقاب عن الأكثر تتويجا ريال مدريد (35 لقبا).

أنهى برشلونة فترة انتظاره للفوز باللقب التي دامت لـ 4 سنوات، حيث كان تتويجه الأخير في 2018-2019.

وكان ريال مدريد قد فاز بلقبي 2019-2020 و2021-2022، بينما فاز أتلتيكو مدريد بلقب 2020-2021.

وبذلك أنهى برشلونة فترته الأسوأ بدون تتويج (3 مواسم) منذ المواسم الأربعة بين 2000-2001 و2003-2004.

فاز برشلونة بلقب الدوري الأول له في العقد الحالي، بعدما فاز بـ 6 ألقاب من أصل 10 في العقد الماضي (2011-2020).

أما على صعيد المباراة، فقد بات روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول من مباراة بالدوري الإسباني خارج الأرض ضد إسبانيول، منذ باتيك كلويفرت في ديسمبر 2003.

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