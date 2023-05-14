عضو إدارة الاتحاد السكندري: سنطلب تجديد إعارة محمود علاء من الزمالك

الأحد، 14 مايو 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

محمود علاء - الاتحاد - الصور من حساب الاتحاد

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن رغبة النادي في تمديد إعارة محمود علاء في الموسم المقبل.

وقال سلامة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأمر دائما في يد المدرب زوران وعندما يحدد أولوياته في نهاية الموسم ويتم الاتفاق على الراحلين وعلى الصفقات الجديد سيتم حسم أمر محمود علاء".

وأضاف "الطبيعي أن يعود محمود علاء للزمالك بنهاية الموسم ومن الطبيعي أيضا أن يسعى الاتحاد لتجديد إعارته والزمالك هو المتحكم في مصيره".

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وانضم محمود علاء لصفوف الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

ولعب محمود علاء البالغ من العمر 32 عاما مع الاتحاد السكندري هذا الموسم 19 مباراة في الدوري سجل خلالها 4 أهداف.

الزمالك محمود علاء الاتحاد السكندري
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