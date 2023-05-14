في مشاركته الأولى كأساسي بعد أكثر من عام.. بوجبا يخرج مصابا
الأحد، 14 مايو 2023 - 22:34
كتب : FilGoal
تعرض بول بوجبا لاعب يوفنتوس لإصابة جديدة خلال مباراة فريقه ضد كريمونيسي.
بول بوجبا
النادي : يوفنتوس
ويلعب يوفنتوس مع كريمونيسي على ملعب الأول في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.
وشارك بوجبا في التشكيل الأساسي ليوفنتوس لأول مرة منذ العودة للفريق في بداية الموسم الحالي.
كما لعب بوجبا كأساسي في أي مباراة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، إذ كانت المرة الأخيرة مع مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي في شهر إبريل الماضي.
وخرج بوجبا في الدقيقة الـ 24 من المباراة بعد أن تعرض لإصابة عضلية بدت كأنها في العضلة الأمامية تعرض لها بعد أن أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.
وشارك بوجبا في مباراته العاشرة منذ بداية الموسم الحالي مع يوفنتوس وخلالهم تمكن من صنع هدفا وحيدا.
نرشح لكم
أرتيتا: أنا المسؤول ويجب أن نعتذر.. والدوري لم يُحسم حسابيا نهاية احتكار أياكس برحيل تين هاج.. فينورد يحسم الدوري الهولندي للمرة الـ 16 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (1)-(4) برشلونة.. هدف تقليص الفارق خارج الحسابات رسميا.. أتلتيكو مدريد يخسر أمام إلتشي الهابط غياب مصطفى لأول مرة.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز ويظل في خطر الهبوط تشكيل برشلونة - رافينيا يبدأ وديمبلي بديلا في مباراة التتويج المحتمل بو خلال عن رفضه اللعب بقميص المثليين: لست المناسب للمشاركة في هذه الحملة