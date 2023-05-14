في مشاركته الأولى كأساسي بعد أكثر من عام.. بوجبا يخرج مصابا

تعرض بول بوجبا لاعب يوفنتوس لإصابة جديدة خلال مباراة فريقه ضد كريمونيسي.

ويلعب يوفنتوس مع كريمونيسي على ملعب الأول في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وشارك بوجبا في التشكيل الأساسي ليوفنتوس لأول مرة منذ العودة للفريق في بداية الموسم الحالي.

كما لعب بوجبا كأساسي في أي مباراة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، إذ كانت المرة الأخيرة مع مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي في شهر إبريل الماضي.

وخرج بوجبا في الدقيقة الـ 24 من المباراة بعد أن تعرض لإصابة عضلية بدت كأنها في العضلة الأمامية تعرض لها بعد أن أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وشارك بوجبا في مباراته العاشرة منذ بداية الموسم الحالي مع يوفنتوس وخلالهم تمكن من صنع هدفا وحيدا.