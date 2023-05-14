السلسلة السيئة مستمرة.. المحلة وسيراميكا يزيدان متاعب بعضهما البعض بتعادل سلبي

الأحد، 14 مايو 2023 - 22:23

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة

تعادل سيراميكا كليوباترا مع ضيفه غزل المحلة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت المباراة إصابة محمود عبد الحفيظ زلاكة لاعب سيراميكا مبكرا، ليغادر الملعب في الدقيقة 13 ويحل أحمد القرموطي بدلا منه.

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وفي الدقيقة 26 سدد محمد توني كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المحلة.

ورد عبد الرحمن عاطف في الدقيقة 28 بمحاولة ابتعدت عن المرمى، فيما عاود المحاولة برأسية في الدقيقة 30 مرت فوق العارضة.

وسدد أحمد ياسر ريان في الدقيقة 36 لترتد الكرة من جسد المدافع محمد بازوكا.

وفي الدقيقة 39 أرسل جابرييل أوروك تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد الشيخ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت فوق العارضة.

في الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 60 انطلق أوروك ومرر للشيخ الذي سدد بجوار القائم.

وفي الدقيقة 61 حل صلاح محسن بدلا من محمود نبيل، فيما أنقذ محمد بسام أخطر فرص المحلة بتصديه في الدقيقة 63 لكرة محمد جابر.

وفي الدقيقة 72 حل ثنائي المحلة إيهاب سمير وحازم مرسي بدلا من جابرييل أوروك وعبد الرحمن عاطف

وخرج صلاح محسن مرة أخرى في الدقيقة 77 ليأتي جابرييل شيكودي بدلا منه.

فيما أتى كريم مصطفى بدلا من أحمد النادري في صفوف المحلة في الدقيقة 84، وأخيرا حل خالد الإخميمي بدلا من محمد جابر في الدقيقة 94.

بذلك يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

واستمر المحلة بلا فوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري المصري.

أما سيراميكا، فهو بلا فوز للمباراة الثامنة على التوالي.

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