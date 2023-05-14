نهاية احتكار أياكس برحيل تين هاج.. فينورد يحسم الدوري الهولندي للمرة الـ 16

توج فينورد بلقب الدوري الهولندي رسميا بالفوز على جو أهيد إيجلز بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

تقدم أسامة إدريسي لفينورد في الدقيقة 15.

وسريعا أضاف سانتياجو خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني قتل إيجور بايتشاو المباراة في الدقيقة 54 بثالث الأهداف.

النتيجة رفعت رصيد فينورد إلى 79 نقطة، بصرف النظر عن نتيجة مباراة أيندهوفن ضد سيتارد، حيث يملك أيندهوفن 68 نقطة قبل انطلاقها.

وبذلك حسم فينورد اللقب رسميا قبل نهاية المسابقة بجولتين، وهو لقبه الأول منذ 2016-2017.

تتويج فينورد أنهى احتكار أياكس بطل آخر 3 نسخ مكتملة على التوالي في آخر 4 مواسم، حيث ألغيت نسخة 19-20 بسبب فيروس كورونا.

واحتكار أياكس قد انتهى برحيل مدربه إريك تين هاج الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي.

أياكس يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن ألكمار الذي لعب مباراة أكثر.

وبذلك توج فينورد بلقب الدوري للمرة الـ 16 في تاريخه، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأبطال التاريخيين لهولندا.

الأول لا يزال أياكس بـ 36 لقبا، يليه أيندهوفن بـ24 لقبا.