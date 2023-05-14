مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي

كشف بيير أريستوي المدير الفني المؤقت لفريق نانت كواليس رفض مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر المشاركة في مباراة تولوز بالدوري الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وقال أريستوي عبر موقع ناديه: "مصطفى كان مشتتا بين الرغبة في اللعب وغيرها من القضايا التي واجهها في شهر رمضان الماضي".

وأضاف "هذه مواضيع حساسة وكان لابد من إيجاد الحلول لأنها بالفعل مصدر إزعاج".

وأضاف "رأيي دائما هو أننا يجب أن ندعو للتسامح فيما يتعلق بجميع القضايا الدينية أو الجنسية التي نواجهها ويتجسد ذلك في هذا اليوم، ليس لدي أي شيء آخر لأقوله عن ذلك".

وبسؤاله عن هل هناك عقوبات على مصطفى محمد قال: "تم اتخاذ القرار صباح يوم المباراة، مصطفى تردد لفترة طويلة لكنه استسلم إلى الضغوط التي تعرضت لها عائلته في مصر، والنادي سوف يقرر ماذا سيحدث معه".

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مصطفى محمد رفض ارتداء قميص فريقه في مباراة تولوز ضمن حملة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.

وأضافت أن الجهاز الفني لنانت علم قبل نصف ساعة من موعد إعلان التشكيل برفض لاعبه المصري المشاركة في المباراة.

وبقي مصطفى محمد في الفندق بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.

وتعد هذه هي أول مباراة يغيب فيها مصطفى محمد عن نانت في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد لعب مع نانت هذا الموسم 48 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وساهم في 5.

وتعادل نانت سلبيا مع مضيفه تولوز في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

ووصل نانت إلى النقطة 33 بعد هذا التعادل في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهو الذي يؤدي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.