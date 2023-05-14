مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي

الأحد، 14 مايو 2023 - 21:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي

كشف بيير أريستوي المدير الفني المؤقت لفريق نانت كواليس رفض مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر المشاركة في مباراة تولوز بالدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وقال أريستوي عبر موقع ناديه: "مصطفى كان مشتتا بين الرغبة في اللعب وغيرها من القضايا التي واجهها في شهر رمضان الماضي".

وأضاف "هذه مواضيع حساسة وكان لابد من إيجاد الحلول لأنها بالفعل مصدر إزعاج".

أخبار متعلقة:
غياب مصطفى لأول مرة.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز ويظل في خطر الهبوط ليكيب: مصطفى محمد يرفض ارتداء قميص دعم المثليين أمام تولوز

وأضاف "رأيي دائما هو أننا يجب أن ندعو للتسامح فيما يتعلق بجميع القضايا الدينية أو الجنسية التي نواجهها ويتجسد ذلك في هذا اليوم، ليس لدي أي شيء آخر لأقوله عن ذلك".

وبسؤاله عن هل هناك عقوبات على مصطفى محمد قال: "تم اتخاذ القرار صباح يوم المباراة، مصطفى تردد لفترة طويلة لكنه استسلم إلى الضغوط التي تعرضت لها عائلته في مصر، والنادي سوف يقرر ماذا سيحدث معه".

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مصطفى محمد رفض ارتداء قميص فريقه في مباراة تولوز ضمن حملة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.

وأضافت أن الجهاز الفني لنانت علم قبل نصف ساعة من موعد إعلان التشكيل برفض لاعبه المصري المشاركة في المباراة.

وبقي مصطفى محمد في الفندق بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.

وتعد هذه هي أول مباراة يغيب فيها مصطفى محمد عن نانت في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد لعب مع نانت هذا الموسم 48 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وساهم في 5.

وتعادل نانت سلبيا مع مضيفه تولوز في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

ووصل نانت إلى النقطة 33 بعد هذا التعادل في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهو الذي يؤدي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
نرشح لكم
غياب مصطفى لأول مرة.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز ويظل في خطر الهبوط ليكيب: مصطفى محمد يرفض ارتداء قميص دعم المثليين أمام تولوز الصباح التركية: تريزيجيه وافق على الراتب المعروض من أهلي جدة بمشاركته.. فولفسبورج يهزم هوفنهايم ويصعب المهمة الأوروبية على فريق مرموش المنتظر كلاسيكو السعودية – الهلال يستعيد ورقته الرابحة أمام الاتحاد تقرير تركي: جالاتا سراي يرفض طلب نانت ويعيد مصطفى محمد لاعب وست هام: أنظر دائما لـ صلاح.. هو الأفضل في هذا المركز نانت يعلن إقالة مدربه
أخر الأخبار
نهاية احتكار أياكس برحيل تين هاج.. فينورد يحسم الدوري الهولندي للمرة الـ 16 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي 25 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0) - (1) برشلونة.. جووووول التتويج 28 دقيقة | الدوري الإسباني
خارج الحسابات رسميا.. أتلتيكو مدريد يخسر أمام إلتشي الهابط 33 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يختتم مجموعات كأس الكؤوس بالفوز على وداد سمارة 38 دقيقة | كرة يد
غياب مصطفى لأول مرة.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز ويظل في خطر الهبوط 38 دقيقة | المحترفون
تشكيل برشلونة - رافينيا يبدأ وديمبلي بديلا في مباراة التتويج المحتمل 42 دقيقة | الدوري الإسباني
وادي دجلة يحتفل بتصدر منة عشبان التصنيف العالمي للكاراتيه.. وأول ميدالية جمباز لـ يحيى زكريا 53 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت