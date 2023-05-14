خارج الحسابات رسميا.. أتلتيكو مدريد يخسر أمام إلتشي الهابط

الأحد، 14 مايو 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد × إلتشي

خرج أتلتيكو مدريد رسميا من صراع الدوري الإسباني بالخسارة أمام مضيفه إلتشي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 34 من البطولة.

وسجل فيدل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

النتيجة حملت خسارة أتلتيكو الأولى بعد 3 انتصارات متتالية، والثانية في آخر 5 مباريات بعد الخسارة أمام برشلونة 1-0.

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وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 69 نقطة، ليصبح حده الأقصى من النقاط 81 نقطة قبل آخر 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

مدريد لعب في الجولة الحالية وفاز على خيتافي 1-0.

ويحتاج برشلونة للفوز على مضيفه إسبانيول لحسم اللقب رسميا قبل نهاية المسابقة بـ 4 أسابيع.

أما التعادل فسيبقي على حظوظ مدريد رسميا، لأنه المتفوق في المواجهات المباشرة، ليصبح برشلونة بحاجة لنقطة إضافية.

يذكر أن إلتشي هبط رسميا برصيد 19 نقطة في المركز الأخير.

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