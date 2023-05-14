كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يختتم مجموعات كأس الكؤوس بالفوز على وداد سمارة

الأحد، 14 مايو 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

أنهى الزمالك المجموعة الأولى من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالفوز على وداد سمارة المغربي بنتيجة 38-17.

الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 16-9.

وحقق الزمالك فوزه الرابع في البطولة بعدما فاز على فانز الكاميروني بفارق 21 هدفا، إذا انتهت المباراة بنتيجة 41-20 قبل أن يفوز على ريد ستار الإيفواري 24-22، ثم جي إس كي الكونغولي بنتيجة 52-29.

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وضمن الزمالك التأهل من إلى الدور الثاني كمتصدر للمجموعة في الجولة الماضية بالفوز على جي إس كي الكونغولي.

وتصدر الزمالك الترتيب برصيد 12 نقطة.

وقاد الزمالك المدرب أحمد رمضان الذي تولى المهمة بشكل موقت حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للمدرب الإسباني ماتيا جارالدا.

وكان الزمالك خسر ألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الفريقي مؤخرا أمام الأهلي.

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