تشكيل برشلونة - رافينيا يبدأ وديمبلي بديلا في مباراة التتويج المحتمل

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه لملاقاة إسبانيول في دربي كتالونيا ضمن منافسات الأسبوع 34 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جافي

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 82 نقطة، وخرج أتلتيكو مدريد الثالث من المعادلة رسميا بالخسارة أمام إلتشي ليتجمد رصيده عند 69 نقطة.

أما ريال مدريد الثاني فيملك 71 نقطة، والحد الأقصى له هو 83 نقطة، وبالتالي فوز برشلونة اليوم يحسم الدوري رسميا.

أما التعادل فيبقي على الأمور معلقة رسميا للجولة المقبلة.