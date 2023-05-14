وادي دجلة يحتفل بتصدر منة شعبان التصنيف العالمي للكاراتيه.. وأول ميدالية جمباز لـ يحيى زكريا

نظمت أندية وادى دجلة-أكبر الأندية الرياضية الخاصة في مصر- حفلًا لتكريم لاعبيه يحيي محمد زكريا، ومنة شعبان، والأجهزة الفنية للعبتي الجمباز والكاراتيه عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في البطولات العالمية خلال الفترة الماضية، بتصدر منة شعبان التصنيف العالمي للكاراتيه، وتحقيق يحيي زكريا أول ميدالية برونزية للجمباز على جهاز المتوازي ببطولة العالم.

يأتي ذلك تقديرًا من إدارة أندية وادى دجلة للجهود المبذولة من اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية لتقديم مستوى مميز في المنافسات الدولية، ورفع علم مصر في المحافل العالمية، إضافة إلى تشجيع أبطال "دجلة" بمختلف الألعاب الرياضية على تحقيق ألقاب جديدة للنادي والمنتخبات الوطنية.

واستضاف Waterfront المعادي، حفل التكريم للاعبين والأطقم الفنية بحضور السيد/ أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز، والسيد/ عصام عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، وشاركا مع الدكتور/ طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة، والمهندس/ سامح ناجي رئيس قطاع الرياضة والتشغيل بالنادي، في تكريم البطل يحيي محمد زكريا عن فوزه بالميدالية البرونزية على جهاز المتوازي ببطولة العالم للجمباز للناشئين، والبطلة منة شعبان لتتويجها بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للكاراتيه، وتصدرها التصنيف العالمي للكاراتيه لوزن 68 كيلو.

كما شهد الحفل تكريم الدكتور/ رؤوف عبد الكريم، رئيس الجهاز الفني للجمباز بأندية وادى دجلة، والكابتن/ خالد أشرف المدرب العام لقطاع البنين للجمباز الفني، والكابتن/ عبد العزيز سليمان، رئيس الجهاز الفني للكاراتيه، والكابتن/ محمد إبراهيم المدرب العام للكاراتيه، وسط إشادة الحضور بالمستوى المميز للخدمات المتوافرة في Waterfront المعادي سواء الأنشطة الرياضية أو الترفيهية والمنشآت، وتواجده بموقع مميز بكورنيش النيل في منطقة المعادي.

وقال الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة، إن الإدارة تحرص على تنظيم حفلات كبرى للاحتفاء بإنجازات أبطال النادي بمختلف الألعاب الرياضية سواء المحققة للنادي أو مع المنتخبات الوطنية للإشادة بجهود اللاعبين والأطقم الفنية والمعاونة، وتقديم قدوة للاعبين الناشئين والشباب لتحفيزهم على السعي لتحقيق الألقاب في مختلف الألعاب تماشيًا مع شعار النادي "مجتمع الأبطال".

وأضاف أن إدارة وادى دجلة تسعى لتوفير كل ما يحتاجه اللاعبين والأجهزة الفنية لاستمرار تطوير مستواهما تماشيًا مع أحدث الأنظمة العالمية؛ لإيماننا برسالة "وادى دجلة" في تطوير الرياضة المصرية، وأن تعزيز ريادتنا لمعظم الألعاب محليًا وعالميًا يتطلب مواصلة العمل الدؤوب لتطوير المهارات الفنية والتحلي بالأخلاق الرياضية، لتقديم صورة مشرفة لمصر، موجهًا الشكر للاعبين والمدربين على الإنجازات المحققة، مع تمنياته بتحقيق ألقاب جديدة الفترة المقبلة.

وحقق الدجلاوي يحيي محمد زكريا، إنجازًا كبيرًا لمصر بتتويجه بالميدالية البرونزية بمنافسات جهاز المتوازي ببطولة العالم بتركيا، ليصبح أول مصري يحصد البرونزية ببطولة العالم للناشئين للجمباز، وهي أعلى ميدالية حققتها مصر في تاريخ مشاركتها بالنسخ الماضية من بطولة العالم، ويضيف البطل صاحب الـ17 سنة، لقب جديد بعد نجاحه في الفوز بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة البحر المتوسط للجمباز للناشئين، و3 ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية للجمباز الفني للناشئين.

واستطاعت بطلة أندية وادى دجلة منة شعبان، تحقيق الميداليتين الذهبية والبرونزية في بطولة أفريقيا 2023، لتنجح اللاعبة في صدارة التصنيف العالمي للكاراتيه لوزن 68 كيلو بإجمالي عدد نقاط بلغ 3930 نقطة، وسبق هذا الإنجاز تتويج "شعبان" بالميداليات الذهبية في بطولات العالم 2021 في دبي، والبحر الأبيض المتوسط 2017 في الرباط، و2021 في قبرص، وأفريقيا 2021، كما توجت بميداليات فضية في بطولات العالم 2021 في دبي، والبريميرليج 2021 في الرباط، ودورة الألعاب الأفريقية 2019، وأفريقيا 2017.

يذكر أن Waterfront المعادي، هو مفهوم جديد حصري لأعضاء أندية وادى دجلة، يقدم تجربة اجتماعية غير مسبوقة من خلال تقديم فرصة فريدة للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة مع العائلة والأصدقاء بعيدة عن حياة المدينة الصاخبة، ويقدم كذلك خدمات مطاعم على أعلى مستوى.