الدرجة الثانية - السكة الحديد يتعثر.. وجمعة يهدر ركلة جزاء في فوز بروكسي على كفر الشيخ

اختتمت اليوم مباريات الجولة الـ 25 من دوري الدرجة الثانية المصري.

وشهدت مجموعة القاهرة تعادل السكة الحديد مع الإعلاميين بهدف لكل فريق.

تقدم باسم عيد للإعلاميين قبل أن يتعادل عبد الله بيكا للسكة الحديد ليظل السكة الحديد في المركز الثاني.

وارتفع رصيد السكة الحديد للنقطة الـ 49 في المركز الثاني وبفار نقطة عن زد صاحب الصدارة، بينما بقى الإعلاميين في المركز الـ 16 والأخير برصيد 10 نقاط.

وفي نفس المجموعة حقق الإنتاج الحربي الفوز على المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة الـ 28 في المركز الـ 11 بينما توقف رصيد الاتصالات عند النقطة الـ 39 في المركز السادس.

وفي مجموعة بحري حقق بروكسي الفوز على كفر الشيخ بهدف دون مقابل سجله مصطفى حمادة في مباراة شهدت إهدارأحمد جمعة لاعب بروكسي لركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد بروكسي للنقطة الـ 37 في المركز السادس، بفارق الأهداف عن كفر الشيخ صاحب المركز السابع.