الرئيس الفلسطيني يمنح هاني أبو ريدة وسام نجمة القدس

الأحد، 14 مايو 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

الرئيس الفلسطيني يمنح هاني أبو ريدة وسام نجمة القدس

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعضو المجلس التنفيذي الأعلى للاتحاد الدولي (فيفا)، نجمة القدس من وسام القدس.

واستقبل محمد اشتية رئيس الوزراء، مساء اليوم الأحد، داخل القصر الرئاسي في بيت لحم، كلا من، المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعضو المجلس التنفيذي الأعلى للاتحاد الدولي (فيفا)، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، والأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

ومنح الرئيس عباس، المهندس هاني أبو ريدة، نجمة القدس من وسام القدس، تقديرا لمسيرته الرياضية الزاخرة بالإنجازات على المستويات الوطنية والآسيوية والدولية، وتثمينا لجهوده في تعزيز علاقات الأخوة المصرية الفلسطينية، والدور البارز في خدمة الكرة الفلسطينية والعربية على المستوى الدولي والاقليمي، والنجاحات التي حققها على مستوى الصعيد القاري والدولي.

وسلم محمد اشتية رئيس الوزراء بدولة فلسطين، المهندس هاني أبو ريدة، نجمة القدس من وسام القدس، داخل القصر الرئاسي، نيابة عن الرئيس محمود عباس، حيث وجه اشتية، الشكر إلى أبو ريدة، على الدور البارز الذي قام به خلال الفترة الأخيرة، على الصعيد الدولي، ونجاحاته المستمرة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

هاني أبو ريدة
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