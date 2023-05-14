كرة سلة - رباعية تاريخية بلا هزيمة.. سيدات الأهلي يحسمن دوري السوبر بالفوز على الجزيرة

توجت سيدات الأهلي بلقب دوري السوبر لكرة السلة بالفوز على الجزيرة بنتيجة 81-53 في ثالث مباريات سلسلة النهائي.

وانتهى الربع الأول بتفوق الأهلي 26-17.

وعمق الأحمر تفوقه في الربع الثاني بنتيجة 52-34.

وفي الربع الثالث واصل الأهلي تقدمه بنتيجة 71-42.

بذلك حققن سيدات الأهلي موسما استثنائيا، بالفوز برباعية دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر وكأس السوبر، بدون أي هزيمة في مختلف البطولات.

واستعاد الأهلي لقب دوري السوبر بعد غياب دام لموسمين، توج فيهما سبورتنج باللقب.

وكان الأهلي قد فاز بأول مباراتين بنتيجة 90-56 و74-72.

وأقيمت سلسلة النهائي على صالة أحمد زويل في مدينة السادس من أكتوبر بنظام Best of 5، أي من يفوز أولا في 3 منهم يحسم اللقب لصالحه.

أما على مستوى الرجال فقد فاز الأهلي بكأس مصر، ويلعب نهائي دوري السوبر للرجال أمام الاتحاد السكندري، الذي يتقدمه بمباراتين لمباراة.