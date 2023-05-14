بو خلال عن رفضه اللعب بقميص المثليين: لست المناسب للمشاركة في هذه الحملة

أعلن زكريا بو خلال لاعب نادي تولوز سبب عدم مشاركته في مباراة فريقه ضد نانت.

وتعادل تولوز مع نانت بدون أهداف في الجولة الـ 35 من الدوري الفرنسي.

وكان نادي تولوز قد أعلن استبعاد بعض لاعبيه من مباراة نانت بسبب رفضهم ارتداء قميص دعم المثليين.

وأشار تولوز في بيانه إلى أن النادي يحترم اختيارات اللاعبين ولكنه قرر استبعادهم من المباراة.

وكتب بو خلال عبر حسابه على تويتر: "لقد اتخذت القرار بعدم المشاركة في مباراة اليوم، أولا وقبل كل شيء أرغب في التأكيد على أنني أحمل أقصى قدر من الاحترام لكل فرد بغض النظر عن تفضيلاتهم الشخصية أو الجنس أو الدين أو الخلفية وهذا مبدأ لا يمكن التعبير عنه بما فيه الكفاية".

"الاحترام هو قيمة احتفظ بها تجاه الآخرين وتجاه معتقداتي الشخصية وبالتالي لا أعتقد أنني الشخص المناسب للمشاركة في هذه الحملة وأتمنى بصدق أن يتم احترام قراري كما نرغب جميعا في أن نتعامل باحترام".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن اللاعبين الذين رفضوا ارتداء قميص دعم المثلية هم المغربي زكريا بو خلال والفرنسي موسى ديارا والبوسني سعيد هاموليتش، بالإضافة إلى الجزائري فارس شايبي ولوجان كوستا من كاب فيردي.

ويتواجد كل من شايبي وكوستا على دكة البدلاء بينما خرج باقي اللاعبين من قائمة المباراة.

قرار اللاعبين يأتي على غرار مصطفى محمد لاعب نانت الذي رفض المشاركة في المباراة لنفس الأسباب.