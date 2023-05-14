خبر في الجول - اشتباه في إصابة الونش بالصليبي.. و48 ساعة قبل التأكد

الأحد، 14 مايو 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - هدف الونش

أظهرت الفحوصات الأولية التي خضع لها محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بإصابته باشتباه بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان الونش قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة الزمالك للإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الدراويش بهدفين لهدف.

وعلم FilGoal.com أن الأشعة التي خضع لها الونش أوضحت أن إصابته هي اشتباه بقطع في الرباط الصليبي.

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لكن الجهاز الطبي للزمالك ينتظر أن يزول التورم في ركبة الونش خلال 48 ساعة ومن ثم يخضع لأشعة جديدة.

على أن تبين الأشعة الجديدة إصابة الونش بشكل أدق بعد زوال التورم.

وكان الونش قد تعرض لإصابة في أوتار العضلة الخلفية في بداية الموسم وغاب على أثرها لمدة تقارب من الستة أشهر.

وعاد الونش للمشاركة مع الزمالك لأول مرة في منتصف مارس بمواجهة إنبي في الدوري ضمن منافسات الجولة 21.

وخاض الونش 12 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم ثلاث مباريات قبل إصابته الأولى.

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