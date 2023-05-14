الأهلي يوجه الشكر إلى بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين

وجه مجلس إدارة النادي الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، عن فترة عمله بالنادي، والتي حقق خلالها العديد من النجاحات.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "حرصت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور كل من أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ووليد سليمان نائب مدير القطاع، على إقامة احتفالية للمدير الفني، والتأكيد على تقدير النادي لما قدمه من عطاء طوال فترة تعاقده".

وأضاف الأهلي "هذا وسوف يقوم النادي بإسناد مهمة المدير الفني للقطاع إلى أحد أبناء الأهلي أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال التدريب بقطاعات الناشئين".

وتولى التشيكي بروكيتش منصب المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي منتصف عام 2020.

وكان تعاقد الأهلي مع بروكيتش لمدة عامين ثم تم تجديد تعاقده لعام ثالث.