تولوز يعلن استبعاد 3 لاعبين من الفريق بسبب رفض ارتداء قميص دعم المثليين

أعلن نادي تولوز استبعاد بعض لاعبيه بسبب رفضهم ارتداء قميص دعم المثلييين.

ويلعب تولوز ضد نانت ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وأشار تولوز في بيانه إلى أن النادي يحترم اختيارات اللاعبين ولكنه قرر استبعادهم من المباراة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن اللاعبين الذين رفضوا ارتداء قميص دعم المثلية هم المغربي زكريا بو خلال والفرنسي موسى ديارا والبوسني سعيد هاموليتش، بالإضافة إلى الجزائري فارس شايبي ولوجان كوستا من كاب فيردي.

ويتواجد كل من شايبي وكوستا على دكة البدلاء بينما خرج باقي اللاعبين من قائمة المباراة.

قرار اللاعبين يأتي على غرار مصطفى محمد لاعب نانت الذي رفض المشاركة في المباراة لنفس الأسباب.

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة لكنها تأجلت لمدة ساعة ونصف.

وذكر نادي تولوز أن المباراة تأجلت لأسباب أمنية تتعلق بأمر ما في المدرجات.