تولوز يعلن استبعاد 3 لاعبين من الفريق بسبب رفض ارتداء قميص دعم المثليين

الأحد، 14 مايو 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

زكريا أبو خلال - تولوز

أعلن نادي تولوز استبعاد بعض لاعبيه بسبب رفضهم ارتداء قميص دعم المثلييين.

ويلعب تولوز ضد نانت ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وأشار تولوز في بيانه إلى أن النادي يحترم اختيارات اللاعبين ولكنه قرر استبعادهم من المباراة.

أخبار متعلقة:
بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون إلغاء مباراة جرونيجين وأياكس بسبب الألعاب النارية للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن اللاعبين الذين رفضوا ارتداء قميص دعم المثلية هم المغربي زكريا بو خلال والفرنسي موسى ديارا والبوسني سعيد هاموليتش، بالإضافة إلى الجزائري فارس شايبي ولوجان كوستا من كاب فيردي.

ويتواجد كل من شايبي وكوستا على دكة البدلاء بينما خرج باقي اللاعبين من قائمة المباراة.

قرار اللاعبين يأتي على غرار مصطفى محمد لاعب نانت الذي رفض المشاركة في المباراة لنفس الأسباب.

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة لكنها تأجلت لمدة ساعة ونصف.

وذكر نادي تولوز أن المباراة تأجلت لأسباب أمنية تتعلق بأمر ما في المدرجات.

تولوز نانت زكريا أبو خلال الدوري الفرنسي
نرشح لكم
بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون إلغاء مباراة جرونيجين وأياكس بسبب الألعاب النارية للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. فوز جديد للسماوي ليكيب: مصطفى محمد يرفض ارتداء قميص دعم المثليين أمام تولوز تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وألفاريز أساسيان أمام إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء لياو يعود لميلان قبل لقاء إنتر
أخر الأخبار
الأهلي يوجه الشكر إلى بروكيتش مدير قطاع الناشئين 5 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) برايتون.. الأول يضيع 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تولوز يعلن استبعاد 3 لاعبين من الفريق بسبب رفض ارتداء قميص دعم المثليين ساعة | الكرة الأوروبية
بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مباراة جرونيجين وأياكس بسبب الألعاب النارية ساعة | الكرة الأوروبية
للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير تونسي: الشعباني رفض ترك سيراميكا من تولى أجل تدريب الترجي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت