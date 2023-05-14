للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو

الأحد، 14 مايو 2023 - 17:15

كتب : FilGoal

ألبرتو ماري - فالنسيا

احتاج البديل ألبرتو ماري عشر دقائق فقط لخطف فوزا قاتلا لصالح فالنسيا أمام سيلتا فيجو والابتعاد عن شبح الهبوط.

وتغلب فالنسيا خارج ملعبه على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع عشر وبفارق 3 نقاط عن خيتافي أقرب الفرق من المراكز المؤدية للهبوط.

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وتقدم فالنسيا مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق جاستن كلويفرت ليحسم الخفافيش الشوط الأول بتفوق بهدف دون مقابل.

وعقب ربع ساعة من الشوط الثاني نجح هاريس سيفيروفيتش في إدراك التعادل لأصحاب الأرض.

وشارك ألبرتو ماري كبديل في الدقيقة 78 لينجح بعد عشر دقائق فقط في تحويل كرة عرضية برأسية رائعة داخل شباك سيلتا فيجو ليخطف فوزا قاتلا لصالح فالنسيا.

10 نقاط فاصلة

نجح فالنسيا في آخر خمس مباريات حصد 10 نقاط كاملة من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة.

ورفعت النقاط العشرة رصيد فالنسيا من 27 إلى 37 ليبتعد بأربعة مراكز عن منطقة الهبوط.

وكانت مباريات فالنسيا قبل الـ10 نقاط الأخيرة قد حصد الفريق فيهم على نقطة واحدة فقط من أربع مباريات.

إذ سبق الخمس مباريات تعرض فالنسيا لثلاث هزائم وتعادل في أربع مباريات.

ألبرتو ماري

يلعب ألبرتو ماري -21 عاما - مع فريق رديف فالنسيا في الدرجة الثانية الإسبانية.

وشارك ماري أمام سيلتا فيجو في ثالث مبارياته مع فريق فالنسيا الأول في الدوري الإسباني بواقع 32 دقيقة.

وافتتح ماري سجله التهديفي في الدوري الإسباني بهدف قد يكون الأغلى في مسيرته بعد ابتعاد فريقه عن شبح الهبوط.

ويقدم ماري مستوى مميز مع رديف فالنسيا إذ سجل 11 هدفا من 28 مباراة شارك فيهم هذا الموسم.

الدوري الإسباني فالنسيا ألبرتو ماري
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