خبر في الجول - الزمالك يدرس مشاركة قداح أمام وداد سمارة

يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك لكرة اليد تحت قيادة محمد رمضان مشاركة حسن قداح في مواجهة وداد سمارة مساء اليوم الأحد.

وكان قداح قد غاب عن مباريات الزمالك في دور المجموعات بسبب تعرضه للإصابة في كأس السوبر الإفريقي.

ويختتم الزمالك دور المجموعات من كأس الكؤوس الإفريقية بمواجهة وداد سمارة المغربي في السابعة مساء.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني لفريق يد الزمالك يدرس مشاركة حسن قداح في المباراة بعد التعافي من الإصابة.

ويرغب الجهاز الفني في منح حسن قداح بعض الوقت في مباراة وداد سمارة قبل الأدوار الإقصائية.

وكان قداح قد تعرض لإصابة في شظية القدم مما تسبب في غيابه عن المباريات السابقة.

ويقود الزمالك المدرب أحمد رمضان الذي تولى المهمة بشكل موقت حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للمدرب الإسباني ماتيا جارالدا.

وكان الزمالك قد خسر ألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الفريقي مؤخرا أمام الأهلي.

وينتهي تعاقد قداح مع الزمالك بنهاية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وكان قداح قد تعاقد مع فريق كيلسي البولندي بداية من الموسم المقبل.