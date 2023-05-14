كرة يد - سيدات الأهلي تحسمن وصافة المجموعة بعد اكتساح النواصر المغربي
الأحد، 14 مايو 2023 - 16:06
كتب : FilGoal
حسم فريق سيدات الأهلي لكرة اليد وصافة المجموعة الثانية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.
واكتسح فريق سيدات الأهلي نظيره النواصر المغربي بنتيجة 42-12 في ختام مباريات دور المجموعات.
وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي ليواجه ثالث المجموعة الأولى.
وحقق فريق سيدات الأهلي المركز الثاني بعد الفوز في ثلاث مباريات مقابل خسارة وحيدة أما بيرميرو دي أجوستو الأنجولي.
وتقام منافسات ربع النهائي غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته في تمام الخامسة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل.
وينتظر الأهلي تحديد منافسه مع ختام مباريات دور المجموعات مساء اليوم.
وبذلك يتواجد ثنائي مصري في ربع النهائي بعد تأهل فريق سيدات سبورتنج.
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