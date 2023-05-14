ليكيب: مصطفى محمد يرفض ارتداء قميص دعم المثليين أمام تولوز

رفض مصطفى محمد مهاجم نانت ارتداء قميص فريقه في مباراة تولوز ضمن حملة الدوري الفرنسي لدعم المثليين، حسب جريدة ليكيب.

ويلعب نانت ضد مضيفه تولوز ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وذكرت ليكيب أن الجهاز الفني لنانت علم قبل نصف ساعة من موعد إعلان التشكيل برفض لاعبه المصري المشاركة في المباراة.

وبقي مصطفى محمد في الفندق بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.

L'attaquant égyptien du FC Nantes Mostafa Mohamed a refusé de prendre part à la rencontre contre Toulouse, ce dimanche. En cause, les flocages arc-en-ciel mis en place par la LFP pour la campagne de lutte contre l'homophobie https://t.co/XTwciUu4Tb pic.twitter.com/NRL32zX810 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 14, 2023

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة لكنها تأجلت لمدة ساعة ونصف.

وذكر نادي تولوز أن المباراة تأجلت لأسباب أمنية تتعلق بأمر ما في المدرجات.

ولم يتواجد مصطفى محمد في تشكيل نانت الأساسي أو الاحتياطي.

وكان عددا من لاعبي تولوز قد أعلنوا يوم السبت رفضهم المشاركة في المباراة بسبب قميص دعم المثليين، ومنهم المغربي زكريا أبو خلال والجزائري فارس شيبي الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

ويبحث نانت عن النجاة من الهبوط قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

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وينتهي موسم الدوري الفرنسي يوم السبت 3 يونيو.