مصدر من الزمالك لـ في الجول: إصابة الونش قوية في مفصل الركبة.. وفحص جديد

الأحد، 14 مايو 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

الزمالك - الونش

يجري محمود حمدي (الونش) مدافع الزمالك فحص طبي جديد بعد 48 ساعة من أجل تحديد التشخيص النهائي الخاص بإصابته.

وكان الونش قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة الزمالك للإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الآشعة أثبتت إصابة قوية للونش في مفصل الركبة".

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وأضاف "اللاعب سيجري فحص طبي جديد بعد 48 ساعة عقب إزالة الورم بشكل تام لتحديد التشخيص النهائي وخطوات علاج اللاعب".

وأوضح المصدر "موضع الإصابة في القدم الأخرى وليست التي أصيب فيها الونش مع بداية الموسم".

أما عن الأقرب للتشخيص النهائي فأجاب "الجهاز الطبي لن يتعجل التشخيص النهائي قبل الآشعة الجديدة".

وكان الونش قد تعرض لإصابة في أوتار العضلة الخلفية في بداية الموسم وغاب على أثرها لمدة تقارب من الستة أشهر.

وعاد الونش للمشاركة مع الزمالك لأول مرة في منتصف مارس بمواجهة إنبي في الدوري ضمن منافسات الجولة 21.

وخاض الونش 12 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم ثلاث مباريات قبل إصابته الأولى.

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