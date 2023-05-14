لياو يعود لميلان قبل لقاء إنتر

عاد رافائيل لياو مهاجم ميلان إلى تدريبات فريقه الجماعية قبل يومين من مواجهة إنتر المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

سيلعب ميلان ضد غريمه إنتر في إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء بعد خسر الذهاب بثنائية نظيفة.

وشارك المهاجم البرتغالي في تدريب يوم الأحد ليعود بعد أسبوع من الإصابة التي ضربته أمام لاتسيو الأسبوع الماضي.

وغاب لياو عن مباراة الذهاب ضد إنتر الأربعاء الماضي، ثم مباراة سبيزيا في الجولة 35 من الدوري الإيطالي يوم السبت.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان لوسائل الإعلام قبل يومين: "لدينا مشاكل بسيطة، مثل عدم تواجد رافائيل لياو لكن لديه فرصة جيدة للتدريب يوم الأحد ليكون جاهزا يوم الثلاثاء".

وأضاف "زلاتان إبراهيموفيتش وأليساندرو فلورينزي لا زالا خارج القائمة، رادي كرونيتش وجونيور ميسياس غير متاحين أيضا للإصابة".

وعن إصابة إسماعيل بن ناصر ونهاية موسمه، أجاب: "في هذه المرحلة من الموسم ومع قوة الإصابة للأسف هذه خطوة للخلف".

وأكمل "شخصية إسماعيل قوية وعنيد ذهنيا، وأنا متأكد من عودته أقوى".

وتكبد ميلان خسارة جديدة في الدوري الإيطالي بالسقوط بنتيجة 2-0 أمام سبيزيا.

خسارة هي الثامنة لميلان هذا الموسم في الدوري الإيطالي ودون استغلال لتعثر لاتسيو بالتعادل مع ليتشي بنتيجة 2-2 في افتتاح الجولة.

وظل ميلان خامسا برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الرابع.

عقب نهاية اللقاء تجمع لاعبو ميلان رفقة ستيفانو بيولي للتحدث مع جماهير ميلان التي ارتحلت لمتابعة فريقها من أرض الملعب قبل اللقاء الحاسم ضد إنتر.