تغيير ملعب مواجهة أسوان ضد البنك الأهلي
الأحد، 14 مايو 2023 - 14:18
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية تعديل ملعب مواجهة أسوان أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري.
وتقرر إقامة المباراة على استاد السلام بدلا من إقامتها على ملعب أسوان.
ويقام اللقاء يوم الثلاثاء 23 مايو الجاري في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الجولة 29.
ويلعب البنك الأهلي مساء الأربعاء أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 28.
بينما أسوان يواجه الزمالك مساء الخميس على استاد القاهرة في نفس الجولة.
ويأتي ذلك قبل مواجهة أسوان للبنك الأهلي يوم الثلاثاء 23 مايو والتي نقلها إلى استاد السلام في القاهرة.
ويحتل أسوان المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.
أما البنك الأهلي ففي المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.
ويسعى البنك الأهلي للخروج من المراكز المؤدية للهبوط.
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