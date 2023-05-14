محكمة القضاء الإداري تؤجل دعوى الأهلي ببطلان لجنة الانضباط إلى 28 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد في جلستها تأجيل دعوى النادي الأهلي ببطلان لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى 28 مايو الجاري.

وكان الأهلي قد تقدم بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.

وتطعن تلك الدعوى على قانونية وشرعية تعيين لجنة الانضباط وبالتالي كل ما صدر عنها من قرارات بسبب تعينها بمخالفة لائحة النظام الأساسي وفقا لدعوى الأهلي.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن قرار محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم الأحد على طلب النادي الأهلي بتأجيل النظر في الدعوى إلى 28 مايو الجاري.

وينتظر اتحاد كرة القدم المصري قرار محكمة القضاء الإداري بشأن قانونية لجنة الانضباط قبل اتخاذ القرار النهائي في قرار إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا".

وكان الأهلي قد قال في دعواه التي حملت رقم 48268 لسنة 77: "إنه بتاريخ 12 فبراير 2023 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد تشكيل لجنة جديدة للانضباط والقيم والأخلاق خلفا للجنة الانضباط السابقة التي تقدمت باستقالتها والاعتذار عن عملها بتاريخ 24 يناير 2023، مستندين في ذلك لما تضمنته المادة 39 فقرة (ح) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم الصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 20 لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 270 بتاريخ 1 ديسمبر 2022".

وتابع مجلس الأهلي في دعواه: "إنه لما كان ما قرره مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد، فإن اللجنة باطلة ويجب بطلان كل القرارات والتوصيات الصادرة عنها، وما يترتب عليه من آثار".

ماذا حدث؟

تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لـ 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

استأنف الأهلي ضد القرار، ليتم وقف تنفيذه مؤقتا لحين البت في الاستئناف.

وأعلنت لجنة الاستئناف أنها ستجتمع غدا -الإثنين- للنظر في جدول أعمالها.

وتُقام مباراة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي في الإمارات يوم 5 مايو المقبل.