رئيس الهلال السعودي: لن أرد على أي أسئلة بشأن ميسي

رفض فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي التعليق على إمكانية ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل.

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن صفقة انتقال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى أحد فرق الدوري السعودي أصبحت مؤكدة. (طالع تفاصيل)

ورد بن نافل على أسئلة الصحافيين حول إمكانية ضم ميسي قائلا: "لا تسألوني عن ميسي. لن أعطيكم أي خبر، إذا صدر أي شيء عن المركز الإعلامي ستحصلون عليه".

وبعدها قال في تصريحات تليفزيونية: "الفريق ككل عندي أهم من أي لاعب. أي نجم يأتي إلى نادينا يجب أن يعرف أننا فريق كبير".

وأتم "نهدف للإضافة والتحسين. إذا ركزت على لاعب واحد ستخسر الفريق ككل".

من جهته، أصدر خورخي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للرد على التقارير التي أشارت لاقترابه من الانتقال لـ الدوري السعودي.

وجاء بيان خورخي ميسي:

"لا يوجد أي اتفاق على الإطلاق مع أي ناد للعام المقبل. لن يتم اتخاذ القرار أبدا قبل أن ينهي ليونيل مسابقة الدوري مع باريس سان جيرمان.

"بمجرد انتهاء الموسم، سيأتي الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ قرار.

هناك دائما شائعات ويستخدم الكثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة ولكن الحقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد اتفاق مع أي شخص. لا شفهي ولا توقيع ولا اتفاق ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم.

يبدو لي عدم احترام تجاه وسائل الإعلام حيث يردون، وأن هناك من يخدع بوعي وتعمد، دون تقديم أي دليل على ادعاءاتهم، ويريد تحويل أي شائعة خبيثة إلى أخبار أو يوجهها شخص لمصالحهم. عليهم أن يشرحوا سبب عدم تفاوت المعلومات، إنهم لا يريدون الحقيقة لتفسد أخبارهم".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية صباح الثلاثاء عبر تويتر: "أصبحت صفقة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي صفقة محسومة".

وأوضحت أن المفاوضات انتهت بنجاح، وفقا لمصدر قريب من المفاوضات.

فيما ذكرت جريدة ليكيب أن ممثلو ليونيل ميسي وافقوا من حيث المبدأ على انتقاله إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، لكن لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن.

وتسير الأمور بشكل جيد بين الهلال وليونيل ميسي بشأن ارتداء النجم الأرجنتيني قميص الزعيم السعودي في الموسم المقبل، حسب تقارير سعودية.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن ميسي اجتمع مع مفوض الهلال في الرياض العاصمة على خلفية زيارته للمملكة بدعوة من وزارة السياحة.

وأوضحت التقارير أن الاجتماع شهد تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد الهلال مع ميسي ومن المقرر الإعلان عن التعاقد رسميا بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

عائق وحيد

التقارير ذاته أشار إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، والأمر الوحيد الذي يعيق تعاقد الهلال مع ميسي هو فقط حال وصول برشلونة إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني حول التكفل بعقد ورواتب اللاعب وهو امر مستبعد حدوثه بحسب الصحيفة السعودية.

وسبق أن ذكرت صحيفة "ليكيب" أن سان جيرمان قرر عدم تقديم عرض تجديد لـ ميسي لعام إضافي.

ثم عادت الصحيفة ذاتها للكشف عن نية السعودية تجهيز عرض "هو الأكبر لأي لاعب كرة قدم على الإطلاق".

وأوضح تقرير ليكيب أن السعودية هي الوجهة الأقرب لـ ميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه.

كما أشارت ليكيب أن البيئة المحيطة بـ ميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، من قبل الصدام مع باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الهلال يسعى لضم ميسي، لإعادة الندية مع كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي، ولكن في الملاعب السعودية.

ويحظى ميسي باهتمام إنتر ميامي الأمريكي المملوك لـ ديفيد بيكام، وكذلك ناديه السابق برشلونة الذي يحتاج أولًا تخفيض سقف رواتبه ليتمكن من تسجيل بطل العالم إن أراد استعادته.

أزمة سان جيرمان

وقالت ليكيب أن سان جيرمان أوقف ميسي لمدة أسبوعين عن التدريبات والمباريات، قبل أن ينهي الإيقاف.

يأتي ذلك عقب سفر ميسي إلى السعودية دون إذن بصفته سفيرا للسياحة هناك، وتغيبه عن المران الصباحي يوم الإثنين.

ولم يكن كريستوف جالتييه المدير الفني لـ سان جيرمان، ولويس كامبوس المدير الرياضي، على علم بتغيب ميسي.

وقرر سان جيرمان في أعقاب تلك الأزمة عدم تقديم عرض تجديد لـ ميسي، وبالتالي رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ميسي (35 عاما) سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.