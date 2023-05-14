صحيفة abc: تغيير كامافينجا قد يكلف ريال مدريد نقاط مواجهة خيتافي

حقق ريال مدريد انتصارا على خيتافي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني، لكن قد يحصد خيتافي نقاط المباراة رغم الخسارة.

وكشفت صحيفة abc الإسبانية عن خطأ ارتكبه خوسيه لويس مونيرا حكم اللقاء عن إجراء ريال مدريد التبديل الخامس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إجراء ريال مدريد التبديل الخامس في الدقيقة 84 بمشاركة ألفارو أودريوزلا بدلا من ماركو أسينسيو.

ولكن بعد خروج أسينسيو تم إبلاغه بإصابة كامافينجا فعاد الإسباني للملعب مجددا وسمح له الحكم بذلك عن طريق الخطأ.

وكشف التقرير أن خيتافي إذا قرر الاستئناف ضد ذلك الإجراء قد يكلف ذلك ريال مدريد الثلاث نقاط.

وأوضح أن مونويرا حكم اللقاء كان عليه منع تواجد أسينسيو بعد استبداله حتى وإذا لم يتمكن كامافينجا من مواصلة اللعب، وكان وقتها على ريال مدريد اللعب بعشرة لاعبين.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة بذلك الانتصار في المركز الثاني من جدول الترتيب قبل أربع جولات من النهاية.

وطمأن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد جماهير ناديه بشأن إصابة كامافينجا.

وكشف أنشيلوتي أن الإصابة عبارة عن كدمة لن تعيق اللاعب عن المشاركة أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق على أن يقام لقاء الإياب مساء الأربعاء.