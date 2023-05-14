الصباح التركية: تريزيجيه وافق على الراتب المعروض من أهلي جدة

الأحد، 14 مايو 2023 - 11:07

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

لا يزال محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري بصفوف طرابزون سبور التركي، محط اهتمام الأندية السعودية ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وأشارت تقارير تركية في وقت سابق إلى وجود تنافس بين ناديي أهلي جدة واتحاد جدة للحصول على خدمات اللاعب.

وكشفت صحيفة الصباح التركية أن هناك مفاوضات تمت بالفعل بين أهلي جدة وتريزيجيه خلال الفترة الأخيرة.

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وأوضح التقرير أن تريزيجيه قد أبدى موافقته على الراتب السنوي المعروض من أهلي جدة بالفعل.

ويتبقى توصل أهلي جدة لاتفاق مع نادي طرابزون سبور قبل إتمام الصفقة.

وكان موقع cnnturk التركي قد كشف في وقت سابق عن تحديد طرابزون 6 ملايين دولار من أجل الاستغناء عن تريزيجيه.

وخاض تريزيجيه هذا الموسم 37 مباراة مع طرابزون سبور في مختلف المسابقات.

وساهم تريزيجيه في 16 هدفا إذ سجل تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

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