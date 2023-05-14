موعد مباريات الأحد 14 مايو 2023.. إثارة في إنجلترا وبرشلونة من أجل اللقب

يشهد اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 عددا من الأحداث المثيرة في مختلف المسابقات.

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الدوري الإنجليزي

تستمر إثارة مسابقة الدوري الإنجليزي بمباريات جديدة في الجولة 35 من البطولة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون في تمام الرابعة عصرا للحفاظ على صدارة المسابقة، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي نفس التوقيت يستضيف برينتفورد فريق وست هام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وتختتم إثارة اليوم في الدوري الإنجليزي عندما يستضيف أرسنال فريق برايتون في السادسة والنصف للتمسك بأمل حصد اللقب.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

قد يشهد اليوم حسم لقب الدوري الإسباني حال حقق برشلونة انتصاره خارج ملعبه أمام إسبانيول في دربي كاتالونيا ضمن مباريات الجولة 34.

ويحل برشلونة ضيفا على إسبانيول في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحتاج الفريق الكاتالوني ثلاث نقاط فقط من أجل حسم اللقب.

وقبل مباراة الحسم المرتقبة يحل أتليتكو مدريد ضيفا على إلتشي في الخامسة والربع مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري المصري

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق غزل المحلة في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة.

ويقام اللقاء ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

المحترفون

يحل فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد ضيفا على فريق تولوز ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويذاع اللقاء في الرابعة عصرا عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

كرة يد

تختتم منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس للرجال والسيدات مساء اليوم.

ويواجه فريق سيدات الأهلي، النواصر المغربي في تمام الثانية ظهرا في ختام منافسات السيدات.

أما على مستوى الرجال فيلعب فريق الزمالك في السابعة مساء أمام وداد سمارة المغربي.

بينما تختتم المباريات بمواجهة قوية منتظرة بين الأهلي وسبورتنج في تمام التاسعة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة.

كرة سلة

تستضيف صالة 6 أكتوبر الدولية ثالث مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري للسيدات بين الأهلي والجزيرة.

ويقام اللقاء في السادسة والنصف مساء، ويحتاج الأهلي فوز وحيد لحصد اللقب إذ يتقدم 2-0 في سلسلة النهائي.

أما الجزيرة فلا بديل عن الفوز بالمباريات الثلاثة من أجل التتويج بالدوري.