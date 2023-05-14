بيولي يكشف ما قاله الجمهور للاعبي ميلان عقب الخسارة من سبيزيا

الأحد، 14 مايو 2023 - 00:40

كتب : FilGoal

ميلان - سبيزيا

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان ما قاله جماهير الفريق للاعبين عقب نهاية اللقاء.

وخسر ميلان من سبيزيا في الجولة 35 من الدوري الإيطالي مواصلا نتائجه السلبية مؤخرا.

وقال بيولي عبر شبكة دازن: "نفتقد الاستمرارية خلال المباراة ونحتاج للعب برتم أسرع، كانت مباراة متوازنة والشوط الأول سار بشكل جيد لكننا ضللنا الطريق في الثاني، الأداء لا يتناسب مع قدراتنا".

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وعما دار بينه ولاعبيه رفقة الجماهير عقب نهاية اللقاء أجاب: "دفعونا للأمام وحفزونا لتقديم أفضل ما لدينا".

وعن لقاء إنتر المرتقب "نلعب من أجل دخول التاريخ، نؤمن بقدرتنا في الفوز على إنتر لكن إذا لعبنا بأسلوبنا وطاقتنا وجودتنا، لم نكن في أفضل حالاتنا في آخر مباراتين علينا أن نكون أفضل".

وأتم عن موقف المصابين قائلا: "نفعل كل ما هو ممكن لنصبح جاهزين، إذا شارك رافائيل لياو اعتقد أنه سيكون من البداية أمام إنتر".

ويلتقي ميلان مع إنتر يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويحتاج للفوز بفارق 3 أهداف للوصول لنهائي المسابقة.

خسارة هي الثامنة لميلان هذا الموسم في الدوري الإيطالي ودون استغلال لتعثر لاتسيو بالتعادل مع ليتشي بنتيجة 2-2 في افتتاح الجولة.

وظل ميلان خامسا برصيد 61 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر الرابع.

ميلان سبيزيا ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي
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