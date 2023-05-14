أنشيلوتي: كامافينجا تعرض لكدمة ولا توجد أي إصابات قبل مواجهة مانشستر سيتي

الأحد، 14 مايو 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

كامافينجا

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تفاصيل إصابة إدوارد كامافينجا لاعب وسط الفريق.

وتعرض الفرنسي كامافينجا للإصابة خلال مباراة ريال مدريد ضد خيتافي التي فاز بها الملكي بهدف دون رد، في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وقال أنشلوتي عقب المباراة: "إصابة كامافينجا عبارة عن كدمة تسببت في إلتواء في الركبة لكنه جاهز وكل اللاعبين سيتواجدون يوم الأربعاء أمام مانشستر سيتي".

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وأضاف "الخبر السار أيضا بالنسبة لنا هو عودة ميندي للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة".

وأكمل "ليس لدينا طريقة للاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي أفضل من مثل هذه المباريات".

ويلعب ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب في سنتياجو برنابيو بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

ريال مدريد كامافينجا الدوري الإسباني
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