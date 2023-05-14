طرد حكيمي وعودة ميسي.. باريس سان جيرمان يسحق أجاكسيو ويرسله إلى الدرجة الثانية

سحق باريس سان جيرمان ضيفه أجاكسيو بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة عودة ليونيل ميسي بعد تقارير عن إيقافه من النادي، إثر سفره للسعودية وتغيبه عن التدريبات دون إذن مسبق.

تقدم باريس بهدف فابيان رويز في الدقيقة 22.

وأضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وسجل كيليان مبابي ثالث الأهداف في الدقيقة 47، ثم أضاف الرابع في الدقيقة 54.

الخامس أتى بهدف عكسي من محمد يوسف في الدقيقة 73.

وطرد أشرف حكيمي ببطاقة حمراء مباشرة إثر شجار اندلع في الملعب في الدقيقة 77، وطرد أيضا توماس مانياني من أجاكسيو.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 81 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن لانس أقرب ملاحقيه، ليقترب من حسم الدوري الذي يبقى منه 3 جولات.

فيما هبط أجاكسيو رسميا بـ 23 نقطة في المركز الثامن عشر، رفقة تروا التاسع عشر وأنجيه العشرين.

وتبقى بطاقة هبوط وحيدة من المركز السابع عشر (4 فرق سيهبطون هذا الموسم لتخفيض عدد فرق الدوري إلى 18)، الذي يحتله نانت الآن بـ 32 نقطة، فيما تبدأ منطقة الأمان من 34 نقطة، وهو رصيد أوكسير السادس عشر.