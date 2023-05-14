إنتر إلى المركز الثالث بالفوز على ساسولو برباعية

حقق إنتر ميلان الفوز على ساسولو بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملاعب جيوسيبي مياتزا في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

سجل لإنتر ميلان روميلو لوكاكو الذي أحرز هدفين ولاوتارو مارتينيز وروان تريسولدي بالخطأ في مرماه، بينما سجل ماتيوس هينريكي ودافيد فراتيسي لساسولو.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة الـ 66 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ساسولو عند النقطة الـ 44 في المركز الـ 13.

تقدم لوكاكو بالهدف الأول في الدقيقة الـ 41 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني ضاعف إنتر النتيجة عن طريق تريسولدي بالخطأ في مرماه.

وسجل لاوتارو الهدف الثالث بعد ثلاثة دقائق مستغلا عرضية من هينريك ميختاريان.

وقلص ماتيوس هينريكي الفارق لساسولو في الدقيقة الـ 63 برأسية بعد عرضية من بيراردي.

وأضاف فراتيسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 77 برأسية جديدة.

وأحبط لوكاكو عودة إنتر في الدقيقة الـ 89 بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش.

وسيلعب إنتر ميلان مباراته المقبلة ضد ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل ضيفا على نابولي الذي ضمن تتويجه بالدوري رسميا.