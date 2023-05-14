في الجول يكشف طبيعة إصابة فتوح التي تسببت بغيابه لشهر عن الزمالك

علم FilGoal.com بطبيعة إصابة أحمد فتوح ظهير الزمالك التي تسببت بغيابه عن الفريق لقرابة شهر.

ويعاني فتوح من الإصابة بتمزق في عضلة مفصل الحوض.

ويؤدي فتوح حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة في 13 أبريل الماضي.

وأصيب فتوح خلال مباراة الأبيض مع حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

ويملك الظهير فرصة كبيرة للحاق بمباراة الزمالك المقبلة ضد أسوان يوم الخميس 18 مايو، وهو ما سيُحسم خلال الساعات القليلة القادمة.

وجاء تأخر فتوح في العودة للتدريبات الجماعية بقرار من الجهاز الطبي، حرصا على سلامة اللاعب ولعدم المخاطرة به أو بإمكانية تفاقم إصابته.

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام الإسماعيلي في الجولة الـ 27 بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتجمد رصيده في المركز الرابع عند 43 نقطة من 26 مباراة.