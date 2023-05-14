صاروخية أسينسيو تنصر ريال مدريد بصعوبة على خيتافي

حقق ريال مدريد فوزا صعبا على خيتافي بهدف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وسجل ماركو أسينسيو هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة.

ووصل أسينسيو لهدفه الـ 12 في 47 مباراة خاضهم بقميص الفريق في الموسم الحالي بالإضافة إلى صناعة 8 أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 71 في المركز الثاني وبفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد خيتافي عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 18 المؤدي للهبوط وبفارق الأهداف عن فالنسيا صاحب المركز الـ 17.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل أغلبه من العناصر البديلة مع إراحة عدد كبير من اللاعبين، وشهد التشكيل عودة فيرلان ميندي للمشاركة بعد غياب بسبب الإصابة ومشاركة هازارد للمرة الثانية بشكل أساسي للمرة الثانية في الموسم.

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد أي فرص خطيرة مع وجود سيطرة من ريال مدريد على مجريات اللعب ولكنه لم يتمكن من صنع أي فرص على المرمى.

وفي الشوط الثاني حل توني كروس بدلا من فيرلان ميندي ليكون أول تبديلات ريال مدريد.

وبعد ربع ساعة من انطلاق الشوط أجرى أنشيلوتي ثلاثة تبديلات جديدة بدخول لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور ووماريانو دياز بدلا من هازارد وفالفيردي وسيبايوس.

وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة رائعة من إجلاسياس في الدقيقة الـ 65.

وبعد خمس دقائق تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق ماركو أسينسيو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف فينيسيوس الهدف الثاني بعد 7 دقائق ولكن الحكم لم يحتسب الحكم لوجوده في حالة تسلل.

وكاد أسينسيو أن يسجل الثاني من رأسية ولكن الحارس دافيد سوريا تألق في التصدي.

وشهدت الدقيقة الـ 84 خروج إدواردو كامافينجا لشكوى من إصابة في الركبة ودخل ألفارو أودريوزولا بدلا منه قبل أربعة أيام من مواجهة مانشستر سيتي.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب قد انتهت على ملعب سانتياجو برنابيو بالتعادل بهدف لكل فريق.