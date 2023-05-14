قمصان: الأهلي لا يشبع من البطولات.. وهذه حقيقة العقوبات على الأخطاء في الملعب

تحدث سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي عن مستقبل الفريق بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1: "نحن لا نتشبع من البطولات وهذا شيء يعمل عليه المدير الفني مارسيل كولر باستمرار ويحاول نقله للاعبين".

وأضاف "المسؤولية كبيرة وبإذن الله سيكون اللاعبين على قدرها. الكل يسعى لإسعاد جماهير الأهلي وهذا الأهم بالنسبة لنا".

وأوضح "المداورة هامة للغاية بالنسبة للاعبين، والإجهاد كان أحد أهم السلبيات التي تمكننا من معالجتها".

وتابع "نملك لاعبين جيدين في كل المراكز وهذا يخلق منافسة جيدة للفريق".

وواصل قمصان "المباراة المقبلة هي الأهم. نفكر في حسم مباراة الإياب بشكل جيد، ونريد حضور الجماهير بأعداد كبيرة لتمنحنا الثقة".

وأكمل المدرب العام "كولر يحدث اللاعبين باستمرار عن الأخطاء ومن ضمنها إهدار الفرص. نحاول تقليل الأخطاء ولا صحة لفرض عقوبات أو خصم مستحقات لهذا السبب".

وأضاف "كل لاعب لديه فرصة في المشاركة خلال المباريات المقبلة ومنهم محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف فهما من اللاعبين المؤثرين".

وعن محمد الضاوي "كريستو" قال قمصان: "إنه من اللاعبين الواعدين وسيكون مؤثرا مع الأهلي مستقبلا بإمكانياته، وهو بحاجة للتعلم والخبرات".

واختتم "واجهنا فرق كبيرة في إفريقيا مثل الرجاء والترجي، والحظ لا يذهب إلا لصاحبه".

وكبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادسخلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقياوالرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.