كرة طائرة - الزمالك يهزم تشيف نافال النيجيري في أولى مباريات بطولة إفريقيا

تغلب الزمالك على تشيف نافال النيجيري بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة إفريقيا لأندية الكرة الطائرة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 25-13، ثم فاز الزمالك في الثاني بنتيجة 25-18، واختتم المباراة بنتيجة 25-15.

ويلعب الزمالك في المجموعة الأولى مع تشيف نافال والفريق المضيف مستقبل المرسى التونسي، وهي المجموعة الوحيدة التي تضم 3 فرق، حيث تضم البقية 4 فرق.

وتتكون البطولة من 15 فريقا، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويخوض الزمالك مباراته التالية أمام مستقبل المرسى التونسي يوم الإثنين 15 مايو في الثامنة مساء.

وسبق للزمالك الفوز بالبطولة 5 مرات في أعوام 1984 و1987 و2008 و2009 و2012.

يذكر أن الزمالك فاز بالثنائية المحلية، متغلبا على الأهلي في نهائي الدوري والكأس، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.