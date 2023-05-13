حمزة الجمل: قدمنا ملحمة أمام الزمالك رغم الغيابات

أبدى حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الجمل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "رأينا ملحمة اليوم. كانت عودة كبيرة من الجميع، خاصة بعد الخسارة أمام بيراميدز".

وأضاف "الكل بذل جهدا كبيرا للغاية، خصوصا جماهير الإسماعيلي التي ساندتنا ومنحتنا ثقة كبيرة".

وأوضح "عملنا مع اللاعبين على الجوانب النفسية بعد مباراة بيراميدز، ورغم غياب لاعبين مؤثرين مثل عبد الرحمن مجدي ومحمد كوكو إلا أن المتواجدين قدموا نفس القيمة الفنية".

وتابع الجمل "إدارة النادي تسعى في الفترة الأخيرة لتوفير مستحقات اللاعبين، وتم صرف جزءا منها قبل المباراة".

واختتم "حققنا فوزا هاما على فريق كبير هو الزمالك، والمهم أن يحقق الإسماعيلي هدفه أيا كان الأفراد".

وخسر الإسماعيلي مباراته السابقة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يعود بعدها ويفوز على الزمالك.

وأوقف الإسماعيلي سلسلة انتصارات الزمالك في المواجهات المباشرة في الدوري والكأس، حيث انتصر الزمالك في آخر 12 مواجهة بين الفريقين، ويعود آخر فوز للدراويش في موسم 2017-18 بالدوري بنتيجة 3-1.

وتكبد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هزيمته الأولى مع الزمالك في مباراته الرابعة، حيث تعادل في 1 وفاز في 2 بالدوري والكأس.

وخسر الزمالك للمرة السابعة هذا الموسم في الدوري المصري، معادلا عدد الخسائر التي تكبدها في آخر موسمين 2 في 2020-2021 و5 في 2021-2022.

وحقق حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي فوزه الأول على الزمالك كمدرب بعد 5 هزائم في 5 مواجهات سابقة.

وتوقف رصيد الزمالك عند 43 نقطة من 26 مباراة.

فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 29 نقطة في المركز الرابع عشر من 26 مباراة.