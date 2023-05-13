مؤتمر أوسوريو: شيكابالا قادر على اللعب 90 دقيقة.. ومركز حسام عبد المجيد ضد الإسماعيلي

انتقد خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك إهدار لاعبي الإسماعيلي للوقت عن طريق إدعاء الإصابة.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على الزمالك منذ 5 سنوات في جميع المسابقات بنتيجة 2-1 في الجولة 27 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

وقال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أريد أن أتحدث عن تضييع الوقت في المباراة، اللاعبين يدعون الإصابة كثيرا ولا نعرف إن كانوا مصابين بالفعل أم لا وفي الشوط الثاني لم نلعب 45 دقيقة بسبب إهدار الوقت".

وتابع "مشاركة شيكابالا لمدة 90 دقيقة؟ لو هناك أي لاعب غير قادر على لعب 90 دقيقة لن يكون متواجدا بالفريق وشيكابالا قادر على ذلك مثل باقي لاعبي الفريق".

وشدد "مشاركة حسام عبد المجيد في وسط الملعب كان قراري لأنني عرفت أن سيرجي أكا هو أفضل لاعبي الإسماعيلي وكنت أرغب في إيقافه وفي ظل ظروف الفريق والغيابات كان اللعب بحسام عبد المجيد في ذلك المركز قرار صحيح وأرى أنه قدم كل ما أريده".

وأضاف "خلال المباراة بالفعل خسرنا الكثير من الكرات وسنحاول تحسين ذلك الأمر".

وأتم "سننتظر حتى غدا ليحدد الجهاز الطبي إصابة الونش ونتمنى ألا تكون إصابة قوية".

وأوقف الإسماعيلي سلسلة انتصارات الزمالك في المواجهات المباشرة في الدوري والكأس، حيث انتصر الزمالك في آخر 12 مواجهة بين الفريقين، ويعود آخر فوز للدراويش في موسم 2017-18 بالدوري بنتيجة 3-1.

وتكبد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هزيمته الأولى مع الزمالك في مباراته الرابعة، حيث تعادل في 1 وفاز في 2 بالدوري والكأس.

وخسر الزمالك للمرة السابعة هذا الموسم في الدوري المصري، معادلا عدد الخسائر التي تكبدها في آخر موسمين 2 في 2020-2021 و5 في 2021-2022.

وحقق حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي فوزه الأول على الزمالك كمدرب بعد 5 هزائم في 5 مواجهات سابقة.

وتوقف رصيد الزمالك عند 43 نقطة من 26 مباراة.