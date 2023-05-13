ضربة جديدة لـ ميلان وسقوط بثنائية ضد سبيزيا

السبت، 13 مايو 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

ميلان - سبيزيا

تكبد ميلان خسارة جديدة في الدوري الإيطالي بالسقوط بنتيجة 2-0 أمام سبيزيا في الجولة 35 من المسابقة.

خسارة هي الثامنة لميلان هذا الموسم في الدوري الإيطالي ودون استغلال لتعثر لاتسيو بالتعادل مع ليتشي بنتيجة 2-2 في افتتاح الجولة.

وظل ميلان خامسا برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الرابع.

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وظل سبيزيا في المركز الثامن عشر ومهددا بالهبوط برصيد 30 نقطة.

ودخل ميلان اللقاء بأنتي ريبيتش في الهجوم وديفوك أوريجي في مركز الجناح الأيمن.

فيما بدأ توماسو بوبيجا في الوسط رفقة ساندرو تونالي.

في الدقيقة 17 طالب لاعبو سبيزيا باحتساب ركلة جزاء وعقب عودة الحكم لمطالعة تقنية الفيديو رفض احتسابها.

في الدقيقة 75 سجل بيزيميسلاو ويسنيوسكى هدف التقدم لسبيزيا بعد متابعة لفرصة ركنية ارتدت من القائم.

وبعد 5 دقائق رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لجيرو بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 85 سجل سالفاتوري إسبوسيتو هدف سبيزيا الثاني من ركلة حرة مباشرة رائعة.

هدف هو الثامن له من ركلة حرة مباشرة في آخر 4 مواسم.

عقب نهاية اللقاء تجمع لاعبو ميلان رفقة ستيفانو بيولي للتحدث مع جماهير ميلان التي ارتحلت لمتابعة فريقها من أرض الملعب قبل لقاء حاسم ضد إنتر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ميلان سبيزيا الدوري الإيطالي
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