انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) خيتافي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق84. خروج كامافينجا بسبب الإصابة ودخول أودريوزولا.

ق76. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق فينيسيوس بسبب وجوده في وضعية تسلل.

ق70. جوووول أول لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق65. كورتوا يتألق في التصدي لتسديدة قوية من إجلاسياس.

ق60. دخول مودريتش وفينيسيوس وماريانو بدلا من فالفيردي وهازارد وسيبايوس.

تبديل أول لريال مدريد بدخول توني كروس بدلا من فيرلان ميندي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14. تسديدة قوية من دجينيني خارج الملعب.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل