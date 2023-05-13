انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) خيتافي

السبت، 13 مايو 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
دورتموند يستمر في مطاردة الصدارة بخماسية في مونشنجلادباخ خسارة أوسوريو الأولي بهدف عكسي.. الإسماعيلي ينهي عقدة الزمالك بعد 5 سنوات الإسماعيلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمد فوزي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد أسوان.. القنوات الناقلة

نهاية المباراة

ق84. خروج كامافينجا بسبب الإصابة ودخول أودريوزولا.

ق76. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق فينيسيوس بسبب وجوده في وضعية تسلل.

ق70. جوووول أول لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق65. كورتوا يتألق في التصدي لتسديدة قوية من إجلاسياس.

ق60. دخول مودريتش وفينيسيوس وماريانو بدلا من فالفيردي وهازارد وسيبايوس.

تبديل أول لريال مدريد بدخول توني كروس بدلا من فيرلان ميندي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14. تسديدة قوية من دجينيني خارج الملعب.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني
نرشح لكم
أنشيلوتي: كامافينجا تعرض لكدمة ولا توجد أي إصابات قبل مواجهة مانشستر سيتي صاروخية أسينسيو تنصر ريال مدريد بصعوبة على خيتافي تشكيل ريال مدريد - عودة ميندي وهازارد أساسي للمرة الثانية في مواجهة خيتافي مؤتمر تشافي: بوسكيتس اتخذ قرارا جيدا.. ولا أهتم بالفوز بالدوري في الدربي متحدث ريال مدريد لـ في الجول: هذا سبب غياب بنزيمة عن لقاء خيتافي.. وموقف الرباعي من لقاء سيتي غياب بنزيمة و3 لاعبين آخرين عن ريال مدريد ضد خيتافي مؤتمر أنشيلوتي: فينسيوس الأفضل في العالم.. وتركيزنا منصب على خيتافي تقرير: أستون فيلا مهتم بضم أسينسيو بسبب مدير برشلونة
أخر الأخبار
بيولي يكشف ما قاله الجمهور للاعبي ميلان عقب الخسارة من سبيزيا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: كامافينجا تعرض لكدمة ولا توجد أي إصابات قبل مواجهة مانشستر سيتي 3 ساعة | الدوري الإسباني
طرد حكيمي وعودة ميسي.. باريس سان جيرمان يسحق أجاكسيو ويرسله إلى الدرجة الثانية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
إنتر إلى المركز الثالث بالفوز على ساسولو برباعية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف طبيعة إصابة فتوح التي تسببت بغيابه لشهر عن الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
صاروخية أسينسيو تنصر ريال مدريد بصعوبة على خيتافي 4 ساعة | الدوري الإسباني
صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب 4 ساعة | الكرة الإفريقية
قمصان: الأهلي لا يشبع من البطولات.. وهذه حقيقة العقوبات على الأخطاء في الملعب 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 4 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك