دورتموند يستمر في مطاردة الصدارة بخماسية في مونشنجلادباخ

السبت، 13 مايو 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

حقق بوروسيا دورتموند الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ 32 من الدوري الألماني.

سجل خماسية دورتموند في المباراة كل من دونيل مالين وجود بيلينجهام وجيوفاني رينا بالإضافة إلى سيباسيتان هالير الذي أحرز هدفين، بينما وقع رامي بن سبعيني ولارس شتيندل على ثنائية مونشنجلادباخ.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنطقة الـ 67 في المركز الثاني بفارق نقطة عن بايرن موينيخ صاحب الصدارة قبل جولتين على نهاية الدوري، بينما توقف رصيد مونشنجلادباخ عند النقطة الـ 39 في المركز الـ 11.

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تقدم مالين بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف بيلينجهام الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 18.

وبعد دقيقتين فقط أشاف هالير الهدف الثالث مستغلا تمريرة من مالين.

وعاد هالير لتسجيل الهدف الرابع بتمريرة أخرى من مالين.

وقلص بن سبعيني النتيجة لمونشنجلادباخ بالهدف الأول في الدقيقة الـ 75 من ركلة جزاء.

وأضاف ستيندل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 85 بعد تمريرة من لوكا نيتز.

وأنهى جيوفاني رينا خماسية دورتموند في الدقيقة الـ 94 بهدف أخير بمتابعة لركلة حرة.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد أوجسبورج خارج ملعبه يوم 21 مايو المقبل.

بوروسيا دورتموند بوروسيا مونشنجلادبخ الدوري الألماني
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