الإسماعيلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمد فوزي

السبت، 13 مايو 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

إصابة محمد فوزي حارس الإسماعيلي

كشف مجدي الباز طبيب الإسماعيلي التشخيص المبدئي لإصابة الحارس محمد فوزي.

وخرج فوزي في الدقيقة 44 من عمر مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك متأثرا بسبب الإصابة.

وقال الباز لموقع النادي: "التشخيص المبدئي أثبت إصابة محمد فوزي حارس الفريق في غضروف الركبة".

أخبار متعلقة:
خسارة أوسوريو الأولي بهدف عكسي.. الإسماعيلي ينهي عقدة الزمالك بعد 5 سنوات الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد أسوان.. القنوات الناقلة إبراهيما نداي يسجل للمرة الأولى منذ 211 يوما تشكيل الإسماعيلي - ياو أنور يعوض غياب عبد الرحمن مجدي ضد الزمالك

وأضاف "سيخضع لأشعة عقب المباراة لتأكيد إصابته ومدة غيابه".

وشارك أحمد عادل عبد المنعم بدلا من فوزي في المباراة التي انتهت بفوز الإسماعيلي 2-1 على الزمالك.

الحارس البالغ 29 عاما عوض محمد كوكو الذي أصيب في مباراة بيراميدز الماضية.

وشارك فوزي الموسم الجاري في 13 مباراة خرج بشباك نظيفة في 3 واستقبل 11 هدفا.

وأوقف الإسماعيلي سلسلة انتصارات الزمالك في المواجهات المباشرة في الدوري والكأس، حيث انتصر الزمالك في آخر 12 مواجهة بين الفريقين، ويعود آخر فوز للدراويش في موسم 2017-18 بالدوري بنتيجة 3-1.

وتكبد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هزيمته الأولى مع الزمالك في مباراته الرابعة، حيث تعادل في 1 وفاز في 2 بالدوري والكأس.

وخسر الزمالك للمرة السابعة هذا الموسم في الدوري المصري، معادلا عدد الخسائر التي تكبدها في آخر موسمين 2 في 2020-2021 و5 في 2021-2022.

وحقق حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي فوزه الأول على الزمالك كمدرب بعد 5 هزائم في 5 مواجهات سابقة.

وتوقف رصيد الزمالك عند 43 نقطة من 26 مباراة.

فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 29 نقطة في المركز الرابع عشر من 26 مباراة.

الإسماعيلي محمد فوزي الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
حمزة الجمل: قدمنا ملحمة أمام الزمالك رغم الغيابات مؤتمر أوسوريو: شيكابالا قادر على اللعب 90 دقيقة.. ومركز حسام عبد المجيد ضد الإسماعيلي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد أسوان.. القنوات الناقلة خسارة أوسوريو الأولي بهدف عكسي.. الإسماعيلي ينهي عقدة الزمالك بعد 5 سنوات إبراهيما نداي يسجل للمرة الأولى منذ 211 يوما انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2) (1) الزمالك.. فوز غائب منذ 5 سنوات تشكيل الإسماعيلي - ياو أنور يعوض غياب عبد الرحمن مجدي ضد الزمالك تشكيل الزمالك - عودة زيزو وشيكابالا في خط الوسط مجددا أمام الإسماعيلي
أخر الأخبار
أورنيستين: الاتفاق تم.. بوكيتينو إلى تشيلسي خلال ساعات 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بتدخل رئاسي.. الاتحاد الجابوني يعلن عبر في الجول عودة أوباميانج من الاعتزال الدولي 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
حمزة الجمل: قدمنا ملحمة أمام الزمالك رغم الغيابات 32 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: شيكابالا قادر على اللعب 90 دقيقة.. ومركز حسام عبد المجيد ضد الإسماعيلي 54 دقيقة | الدوري المصري
ضربة جديدة لـ ميلان وسقوط بثنائية ضد سبيزيا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(0) صنداونز.. شوط أول سلبي ساعة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) خيتافي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
دورتموند يستمر في مطاردة الصدارة بخماسية في مونشنجلادباخ ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 4 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك