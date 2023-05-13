الإسماعيلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمد فوزي

كشف مجدي الباز طبيب الإسماعيلي التشخيص المبدئي لإصابة الحارس محمد فوزي.

وخرج فوزي في الدقيقة 44 من عمر مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك متأثرا بسبب الإصابة.

وقال الباز لموقع النادي: "التشخيص المبدئي أثبت إصابة محمد فوزي حارس الفريق في غضروف الركبة".

وأضاف "سيخضع لأشعة عقب المباراة لتأكيد إصابته ومدة غيابه".

وشارك أحمد عادل عبد المنعم بدلا من فوزي في المباراة التي انتهت بفوز الإسماعيلي 2-1 على الزمالك.

الحارس البالغ 29 عاما عوض محمد كوكو الذي أصيب في مباراة بيراميدز الماضية.

وشارك فوزي الموسم الجاري في 13 مباراة خرج بشباك نظيفة في 3 واستقبل 11 هدفا.

وأوقف الإسماعيلي سلسلة انتصارات الزمالك في المواجهات المباشرة في الدوري والكأس، حيث انتصر الزمالك في آخر 12 مواجهة بين الفريقين، ويعود آخر فوز للدراويش في موسم 2017-18 بالدوري بنتيجة 3-1.

وتكبد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هزيمته الأولى مع الزمالك في مباراته الرابعة، حيث تعادل في 1 وفاز في 2 بالدوري والكأس.

وخسر الزمالك للمرة السابعة هذا الموسم في الدوري المصري، معادلا عدد الخسائر التي تكبدها في آخر موسمين 2 في 2020-2021 و5 في 2021-2022.

وحقق حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي فوزه الأول على الزمالك كمدرب بعد 5 هزائم في 5 مواجهات سابقة.

وتوقف رصيد الزمالك عند 43 نقطة من 26 مباراة.

فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 29 نقطة في المركز الرابع عشر من 26 مباراة.