الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد أسوان.. القنوات الناقلة

يحل أسوان ضيفا على الزمالك في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 26 مباراة.

فيما يحتل أسوان المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

وخسر الزمالك مباراته الماضية أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الدوري المصري.

فيما خسر أسوان مباراته الماضية أمام الداخلية بركلات الترجيح في دور الـ 32 لكأس مصر.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الخميس 18 مايو الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن وهيثم هيبة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز أسوان على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 11.

سجل لأسوان حينها: محمد عبد الغني (عكسي) وديلسون كاموني، فيما سجل للزمالك حسام عبد المجيد.