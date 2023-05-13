الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد أسوان.. القنوات الناقلة

السبت، 13 مايو 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك ضد أسوان

يحل أسوان ضيفا على الزمالك في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 26 مباراة.

فيما يحتل أسوان المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

أخبار متعلقة:
خسارة أوسوريو الأولي بهدف عكسي.. الإسماعيلي يتفوق على الزمالك لأول مرة منذ 5 سنوات وكيل الجلاسي: عروض شفهية من الأهلي والزمالك.. ومشكلة صغيرة مع المصري وكيل أوسوريو: لا زال الوقت مبكرا للحديث عن الانتقالات.. وهذه أهدافه مع الزمالك عواد على رأس القائمة.. في الجول يكشف أسباب غياب 10 لاعبين من الزمالك ضد الإسماعيلي

وخسر الزمالك مباراته الماضية أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الدوري المصري.

فيما خسر أسوان مباراته الماضية أمام الداخلية بركلات الترجيح في دور الـ 32 لكأس مصر.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الخميس 18 مايو الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن وهيثم هيبة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز أسوان على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ 11.

سجل لأسوان حينها: محمد عبد الغني (عكسي) وديلسون كاموني، فيما سجل للزمالك حسام عبد المجيد.

الزمالك أسوان موعد مباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك القادمة الدوري المصري
نرشح لكم
خسارة أوسوريو الأولي بهدف عكسي.. الإسماعيلي ينهي عقدة الزمالك بعد 5 سنوات إبراهيما نداي يسجل للمرة الأولى منذ 211 يوما انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2) (1) الزمالك.. فوز غائب منذ 5 سنوات تشكيل الإسماعيلي - ياو أنور يعوض غياب عبد الرحمن مجدي ضد الزمالك تشكيل الزمالك - عودة زيزو وشيكابالا في خط الوسط مجددا أمام الإسماعيلي مواعيد مباريات اليوم السبت 13-5-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والإسماعيلي وريال مدريد بعد عودته من تنزانيا.. محمد عادل حكما لمباراة الإسماعيلي والزمالك وكيل الجلاسي: عروض شفهية من الأهلي والزمالك.. ومشكلة صغيرة مع المصري
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد أسوان.. القنوات الناقلة 11 دقيقة | الدوري المصري
خسارة أوسوريو الأولي بهدف عكسي.. الإسماعيلي ينهي عقدة الزمالك بعد 5 سنوات 12 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيما نداي يسجل للمرة الأولى منذ 211 يوما 26 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي ضد الاتحاد.. موعد المباراة الرابعة في نهائي الدوري والقنوات الناقلة 29 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - الحسم أو الفاصلة.. الأهلي يهزم الاتحاد في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر 30 دقيقة | كرة سلة
كرة يد - الزمالك يضمن صدارة مجموعته بكأس الكؤوس بالفوز على جي إس كي 35 دقيقة | كرة يد
تشكيل ريال مدريد - عودة ميندي وهازارد أساسي للمرة الثانية في مواجهة خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: الترجي استقر على تعيين مجدي تراوي كمدرب خلفا لـ نبيل معلول ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 4 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك