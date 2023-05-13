خسارة أوسوريو الأولي بهدف عكسي.. الإسماعيلي ينهي عقدة الزمالك بعد 5 سنوات

حقق الإسماعيلي فوزه الأول على الزمالك منذ 5 سنوات في جميع المسابقات بنتيجة 2-1 في الجولة 27 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

سجل أهداف الدراويش: ياو أنور ومحمد أشرف "روقا" بالخطأ في مرماه، فيما سجل إبراهيما نداي هدف الزمالك الوحيد.

وأوقف الإسماعيلي سلسلة انتصارات الزمالك في المواجهات المباشرة في الدوري والكأس، حيث انتصر الزمالك في آخر 12 مواجهة بين الفريقين، ويعود آخر فوز للدراويش في موسم 2017-18 بالدوري بنتيجة 3-1.

وتكبد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هزيمته الأولى مع الزمالك في مباراته الرابعة، حيث تعادل في 1 وفاز في 2 بالدوري والكأس.

وخسر الزمالك للمرة السابعة هذا الموسم في الدوري المصري، معادلا عدد الخسائر التي تكبدها في آخر موسمين 2 في 2020-2021 و5 في 2021-2022.

وحقق حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي فوزه الأول على الزمالك كمدرب بعد 5 هزائم في 5 مواجهات سابقة.

وتوقف رصيد الزمالك عند 43 نقطة من 26 مباراة.

فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 29 نقطة في المركز الرابع عشر من 26 مباراة.





















































































































التشكيل

قاد التونسي فراس شواط هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك.

وعوّض الغاني ياو أنور غياب عبد الرحمن مجدي، ويبدأ محمد فوزي في حراسة المرمى لتعويض غياب محمد كوكو المصاب.

وعاد أحمد سيد "زيزو" إلى هجوم الزمالك بعد حصوله على راحة أمام بروكسي.

وبدأ الزمالك بثلاثي دفاعي مكون من محمود حمدي "الونش" – محمود شبانة – حاتم سكر.

بعدما لعب المباريات الـ 3 السابقة برباعي.

وتواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" في خط الوسط تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو، بعدما شارك ضد المقاولون العرب في هذا المركز.

وقبل دقائق من بداية اللقاء أجرى أوسوريو تغييرا بمشاركة سامسون أكينيولا بدلا من سيف الجزيري الذي عانى من شد خلال عملية الإحماء.

سامسون أكينيولا يدخل بديلا لـ سيف الجزيري في تشكيل الزمالك بعد تعرض المهاجم التونسي للإصابة أثناء الإحماء. 🏹⚪#في_الدوري pic.twitter.com/uFWJALSCxk — FilGoal (@FilGoal) May 13, 2023

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق رأسية من فراس شواط مرت بعيدة عن المرمى.

وبعد 3 دقائق سدد شواط كرة ارتطمت بالقائم الأيمن لصبحي لكن الحكم المساعد رفع راية التسلل.

هدأت المباراة قليلا بين الفريقين وفي الدقيقة التاسعة تدخل حسام عبد المجيد بقوة على أحمد مدبولي وتوقفت المباراة دقيقة وعادت من جديد.

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ومع مرور 19 دقيقة من عمر اللقاء توغل أحمد مدبولي من الجهة اليسرى وراوغ الونش وسدد كرة أبعدها صبحي وتابعها ياو أنور في الشباك.

وعاد محمد عادل حكم لمطالعة تقنية الفيديو حيث طالب لاعبي الزمالك باحتساب خطأ في بداية الهجمة على محمد دسوقي لصالح نداي.

هدف ثالث للغاني الشاب في الدوري المصري الموسم الجاري.

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وبعد 9 دقائق ارتطمت تسديدة مدبولي بعارضة صبحي لتظل النتيجة 1-0 للدراويش.

وتألق صبحي وتصدى لتسديدة ياو أنور بثبات في الدقيقة 31.

ورد السنغالي إبراهيما نداي بتسديدة في الشباك الخارجية لمحمد فوزي في الدقيقة التالية.

بدأ الزمالك السيطرة على مجريات اللقاء، فسدد زيزو كرة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 36.

وبعد دقيقتين مرر مصطفى شلبي عرضية من الجهة اليسرى وصلت لسامسون أكينيولا الذي مرر أرضية لنداي فسدد على يسار فوزي في الشباك، مسجلا التعادل.

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وسجل السنغالي أول أهدافه في الدوري المصري وثاني أهدافه مع الزمالك منذ 211 يوما عندما هز شباك فلامبو بطل بوروندي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

لم يستطع فوزي حارس استكمال اللقاء وظهر باكيا ومتأثرا بالإصابة وخرج بعد 4 دقائق من توقف اللعب لعلاجه وعوضه أحمد عادل عبد المنعم في حراسة مرمى الدراويش.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أشهر محمد عادل هدف بطاقة صفراء في وجه حاتم سكر بعد تدخله القوي على مدبولي، وانتهى الشوط الأول بتعادل بين الفريقين.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني جاءت هادئة مع محاولات لا ترتقي لتهديد حارسي الفريقين.

وأهدر نداي فرصة مضاعفة التقدم للزمالك بعد عرضية من شيكابالا ارتطمت بمحمد هاشم، وتسديدة السنغالي مرت بعيدة بغرابة عن مرمى أحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 56.

بعد دقيقة واحدة أرسل مدبولي عرضية صوب فراس شواط داخل منطقة الست ياردات حاول التونسي ترويض الكرة خاصة أن ظهره للمرمى لكن أشرف روقا سدد أثناء محاولة تشتيت الكرة من تحت أقدام التونسي فسكنت الشباك بالخطأ في مرمى الزمالك في الدقيقة 58.

هدف عكسي رقم 13 في الدوري المصري الموسم الجاري والثاني الذي يسكن شباك الزمالك بعد محمد عبد الغني.

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في الدقيقة 62 تحصل ياو أنور على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على الونش.

وبعد دقيقتين لم يستطع الونش استكمال اللقاء فخرج وعوضه سيد عبد الله.

وأجرى أوسوريو أيضا تغييرا بمشاركة سيف جعفر بدلا من سامسون أكينيولا.

استحوذ الزمالك على الكرة، فيما بدأ الإسماعيلي الاعتماد على المرتدات.

وفي الدقيقة 79 شارك كريم الديب بدلا من ياو أنور.

طالب لاعبو الزمالك الحصول على ركلة جزاء رفض عادل احتسابها بعد التأكد مع تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 88 شارك محمود الشبراوي ومحمد مخلوف بدلا من محمد الشامي وأحمد مدبولي على الترتيب.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ومع ضغط الزمالك وتراجع الإسماعيلي لم تسفر عن أي جديد لتنتهي المباراة بفوز ينهي سلسلة تفوق الأبيض.