إبراهيما نداي يسجل للمرة الأولى منذ 211 يوما
السبت، 13 مايو 2023 - 20:52
كتب : FilGoal
سجل إبراهيما نداي لاعب الزمالك ثاني أهدافه بقميص الزمالك بعد أن أحرز في مرمى الإسماعيلي.
إبراهيما نداي
النادي : الزمالك
ويتقدم الإسماعيلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة تقام على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.
وسجل نداي هدف الزمالك الوحيد في المباراة حتى الآن.
هدف اللاعب السنغالي هو الأول بقميص الزمالك منذ أن هز شباك فلامبو بطل بوروندي منذ 211 يوما بالدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.
وكان الهدف هو الأول لنداي في الدوري المصري هذا الموسم والثاني بشكل عام بقميص الزمالك.
وانضم نداي للزمالك قادما من لوزيرن السويسري في بداية الموسم الحالي.
وشارك نداي بقميص الزمالك في 16 مباراة وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفا واحد.
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